بالفيديو مصر تخطف فوزًا صعبًا أمام لبنان

اقتنص منتخب مصر فوزا صعبا على حساب منافسه لبنان بنتيجة (1-0)، اليوم الأربعاء، على ملعب (الثمامة) في قطر في ختام الجولة الأولى للمجموعة الرابعة ببطولة كأس العرب.



سجل منتخب مصر في الدقيقة 71 عن طريق محمد مجدي أفشة، من ضربة جزاء، بعد فاصل من الفرص الضائعة لصالح الفراعنة واستبسال كبير للاعبي لبنان، خصوصا في الشق الدفاعي بجانب الحارس مصطفى مطر نجم المباراة.



ورفع منتخب مصر رصيده بقيادة مديره الفني البرتغالي كارلوس كيروش إلى 3 نقاط في المركز الثاني خلف الجزائر المتصدر بفارق الأهداف، بينما يحتل منتخب لبنان المركز الثالث بلا نقاط بقيادة مديره الفني التشيكي إيفان هاشيك.



الفوز جاء بشق الأنفس لمنتخب مصر في ظل كفاح وأداء قتالي للاعبي لبنان، صاحبه غياب تام للتركيز من لاعبي مصر أمام المرمى وضعف واضح في بناء الهجمات واستغلال السيطرة التامة على الكرة.



بدأت المباراة بالتحام بدني بين لاعبي الفريقين وسقط السولية مصاباً بعد التحام قوي، ثم اشتكى لاعب لبنان من الإصابة، وأرسل فتوح كرة عرضية مصرية أبعدها الدفاع اللبناني.



تألق مصطفى مطر حارس لبنان في إبعاد رائع لهجمة مصرية من رأسية مروان ومتابعة شريف، وأمسك الحارس تصويبة قوية من مصطفى فتحي لاعب الفراعنة ثم تسديدة من أكرم توفيق بجانب القائم.



المنتخب اللبناني اعتمد على غلق مناطق الدفاع ومواجهة مصر في المناطق الأخيرة وساعده الفراعنة بأداء هجومي عشوائي وغياب الفاعلية بتسديدات طائشة من مروان وأفشة ومصطفى فتحي أو استحواذ بلا جدوى.



تألق دفاع لبنان وحارسه مصطفى مطر في إبعاد رأسية حجازي ثم رأسية الونش، وأضاع شريف فرصة خطيرة من رأسية فوق العارضة بعد تمهيد رائع من أفشة وتألق المدافع نور منصور في إنقاذ محاولة خطيرة من شريف وخرج الشوط الأول بالتعادل دون أهداف.



أشرك منتخب مصر لاعبه أحمد رفعت على حساب مصطفى فتحي في بداية الشوط الثاني، ووجه أفشة تسديدة سهلة في يد مصطفى مطر.



وأمسك الشناوي بعرضية لبنانية، بينما أضاع رفعت فرصة خطيرة من انفراد من الجبهة اليسرى مع تألق لافت للحارس مصطفى مطر.



أبعد الدفاع المصري كرة عرضية خطيرة لبنانية، ودفع منتخب مصر باللاعب أحمد سيد زيزو على حساب مروان حمدي في الدقيقة 66.



ومن مجهود فردي خالص، حصل أحمد فتوح على ضربة جزاء، بعد سقوطه في منطقة الجزاء، إثر التحام مع مدافع لبنان وسجل أفشة هدف التقدم في الدقيقة 71.



وأشرك منتخب لبنان الثلاثي نادر مطر وفضل عنتر ووليد شور على حساب محمد حيدر وهلال الحلوة ورابح عطية، وحاول الفراعنة الاستحواذ على الكرة من أجل التحكم في الإيقاع ومنع انتفاضة المنتخب اللبناني.



ودفع المنتخب المصري بالثنائي أسامة فيصل وعمر كمال على حساب أكرم توفيق ومحمد شريف، كما أشرك منتخب لبنان حسن شعيتو.. ونال نور منصور إنذارا للخشونة وأمسك مطر رأسية من أسامة فيصل.



لجأ منتخب لبنان لتغيير آخر بنزول جهاد أيوب بدلاً من نور منصور، وضاعت فرصة لبنانية بضربة رأس بجوار القائم وأبعد عباس عاصي تمريرة ذكية من أفشة بينما دفع منتخب مصر بلاعبه أيمن أشرف على حساب أفشة.



وتعامل الفراعنة بذكاء في استهلاك الوقت بالدقائق الأخيرة وخرج اللقاء بفوز المنتخب المصري.