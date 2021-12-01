جرافات الاحتلال تهدم غرفتين زراعيتين في بيت لحم

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، غرفتين زراعيتين في بلدة نحالين غرب محافظة بيت لحم بالضفة الغربية

وقال نائب رئيس بلدية نحالين هاني فنون، إن الاحتلال هدم غرفتين زراعيتين في منطقة "النصابة" شمال البلدة، تعود للمواطنين مجدي جميل شكارنة وعلاء محمد فنون بحجة عدم الترخيص.

وأضاف فنون، أن الاحتلال أخطر سابقا أكثر من عشرين غرفة زراعية بالهدم في مناطق النصابة، وبانياس، ورعونته، وواد سالم، وقرنة الدعمس بالبلدة.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال صعدت من انتهاكاتها ضد المواطنين الفلسطينيين في كافة مدن وقرى الضفة المحتلة، وذلك بدعم من حكومة الاحتلال الاسرائيلي.