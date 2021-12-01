شرطة المرور: تحرير 25 مخالفة لتجاوزات خطيرة خلال 24ساعة الماضية

أعلنت إدارة المرور والنجدة بالشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، عن تحرير 25 مخالفة مرورية لتجاوزات خطيرة من قبل سائقين ومركبات في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية.

وبينت الشرطة في بيان لها، أن تحرير المخالفات يأتي في إطار الجهود المكثفة لإدارة المرور والنجدة بالشرطة؛ لمتابعة قانونية المركبات والتزامها بالفحص والترخيص، ضمن إجراءات ضبط الحالة المرورية والحد من حوادث الطرق.

وأشارت إلى أن المخالفات توزعت ما بين: 12 مخالفات لسائقين بدون رخصة قيادة، ومخالفتان لمركبات غير قانونية "بودي"، إلى جانب 4 مخالفات سير في الاتجاه المعاكس، و7 مخالفة قطع للإشارة الضوئية.

وأوضحت شرطة المرور أنها تواصل جهودها وإجراءاتها لضبط الحالة المرورية تحقيقاً للسلامة العامة وحفاظاً على أرواح أبناء شعبنا.

ولفتت إلى أنها تتخذ الإجراءات القانونية المُشددة بحق السائقين المخالفين والمركبات غير القانونية.