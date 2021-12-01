سعر صرف الدولار أمام الليرة التركية اليوم الخميس 2-12-2021 .. انخفاض 47% من قيمة الصرف

سعر صرف الدولار أمام الليرة التركية ، اليوم الخميس 2-12-2021 ، ولقد وضع لكم فريق فلسطين اليوم سعر صرف الدولار في تركيا خلال تعاملات اليوم لا سيما أن الليرة فقدت نحو ستة بالمئة ما أثر على الاقتصاد المالي في البلاد وايضًا في الاستثمارات .

ولقد وضعنا بين ايديكم تفاصيل سعر الدولار أمام الليرة التركية حيث يحرص كافة المواطنين والمستثمرين في البلاد والدول المجاورة على معرفة أسعار صرف العملة الوطنية اولاً بأول .

ونشير لكم إلى أن العملة التركية فقدة في الأيام الأخيرة نحو 47% من قيمتها مقابل الدولار خلال عام ، في حين ، يتمسك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بسياسته بخفض بأسعار الفائدة على الرغم من انتقادات واسعة النطاق ، وفيما يلي التفاصيل كاملة .

سعر صرف الدولار أمام الليرة التركية اليوم الخميس2-12-2021

ووصل سعر الدولار الأمريكي الواحد إلى 13.37 ليرة تركية ، وهو ما يعطي إشارة إلى أن الليرة تشهد انهيارًا واضحًا ، وسط ضبابية في المشهد .

وسجلت الليرة التركية، أمس، مستويات متدنية جديدة مقابل الدولار واليورو، في نهاية خامس أسوأ شهر لها على الإطلاق، بعد أن دعم الرئيس رجب طيب أردوغان تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة على الرغم من انتقادات واسعة وتضخم مرتفع.

وكانت الليرة التركية قد هبطت 5 في المائة متجهة نحو مستوى منخفض قياسي جديد عند 13.4515 مقابل الدولار متجاوزة المستوى المنخفض الذي سجلته الأسبوع الماضي.

وانتعشت الليرة قليلا إلى 13.35 مقابل الدولار عند الساعة 16:35 بتوقيت جرينتش. وكانت قد اتجهت نحو مستوى منخفضا عند 15.06 مقابل اليورو.

وكانت الليرة قد فقدت 45 في المائة من قيمتها منذ بداية العام و29 في المائة هذا الشهر وحده أمام العملة الأمريكية.