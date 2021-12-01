الاحتلال يعتقل فتى من القدس

اعتقلت قوات الاحتلال "الاسرائيلي"، مساء اليوم الاربعاء، فتي فلسطيني من مدينة القدس المحتلة.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى، أن قوات الاحتلال اعتقلت الفتى محمد فراس برقان (16 عاماً)، بعد اقتحام وتفتيش منزله في حي بئر أيوب بالقدس، واقتادته إلى جهة مجهولة.

وشنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأربعاء 1/12/2021، اعتقالات واسعة في الضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت مدن وقرى الضفة واعتقلت عدداً من الشبان.

ومن بين المعتقلين:

١. نزار أبو الهيجا- مخيم جنين

٢. ثائر أبو قطنة- مخيم جنين

٣. المحرر طلال أبو عصبة- رافات قرب سلفيت

٤. إبراهيم أبو صفية- بيت سيرا غرب رام الله

٥. خليل عودة- العيسوية شرق القدس

٦. محمود جبر بحيص- يطا جنوب الخليل

٧. رضوان فرج الله- إذنا غرب الخليل