طريقة عمل السحلب، يعتبر السحلب واحدًا ضمن أهم المشروبات الساخنة التي تشتهر في فصل الشتاء.

و يحتوي السحلب على قيم غذائية كبيرة، حيث يعمل على تغذية وبناء وتقوية العظام، فيجب على الأشخاص الذين يعانون من هشاشة العظام الإكثار من شربة،

طريقة عمل السحلب

كما ان له دور فعال في علاج أمراض العظام ويحمي من مشكلات العمود الفقري والمفاصل ويساعد على الوقاية من الروماتيزم وهشاشة العظام،

ونظرا لأهميته وقيمته الغذائية ننشر لكم في "وكالة فلسطين اليوم" في مقالتنا هذه طريقة عمل السحلب بسهولة

المقادير:

عدد 2 كوب من الحليب السائل كامل الدسم.

نصف كوب سكر " يمكن ان يزيد او يقل حسب الرغبة"

3 ملاعق كبيرة من بودرة السحلب الجاهزة " يمكن استبدالها بـ 2 ملعقة كبيرة من النشا بعد اذابتها في قد صغير من اللبن البارد"

2 ملعقة صغيرة من جوز الهند

2 ملعقة صغيرة من الزبيب

2 ملعقة صغيرة من المكسرات

قرفة حسب الرغبة

طريقة عمل السحلب





طريق التحضير السحلب

نضع الحليب على نار متوسطة مع إضافة السكر والتأكد من تمام ذوبانها.

نضيف السحلب الى الحليب تدريجياً مع الاستمرار في التقليب للحصول على القوام الكثيف دون وجود أي كتل

يترك السحلب على النار الى الغليان لمدة أقل من دقيقتين

نرفع السحلب من على النار ويتم وضعه في أكواب للتقديم

يُزَين السحلب بالمكسرات وجوز الهند، والقرفة والزبيب ويقدم ساخنا.