الاقتصاد بغزة تتلف كميات من الكيك ومنتجات غير مطابقة للمواصفات الفلسطينية

أعلنت وزارة الاقتصاد بغزة، اليوم الأربعاء، تسجيل 10 محاضر ضبط لبضائع ومنتجات وتسعة محاضر اتلاف لمنتجات غير مطابقة للمواصفات والمقاييس المعمول بها في فلسطين، وإتلاف كميات من الكيك منتهية الصلاحية في معبر كرم أبو سالم.

وأوضحت الاقتصاد، أن طواقم الوزارة نظمت جولات على المخابز في محافظة غزة لفحص الموازيين والتأكد من سلامتها، مشيرةً إلى نها نظمت 111 جولة وزيارة على مستوى محافظات قطاع غزة شملت منشآت ومصانع وأسواق ومحال تجارية.

وأكدت أن جولات طواقم وزارة الاقتصاد متواصلة على الأسواق والمحال التجارية لمتابعة عملها.

وأشارت وزارة الاقتصاد، إلى أن مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة تنظم 8 جولات تفتيشية في محافظة غزة على محال بيع الذهب والمجوهرات .

ولفتت إلى أن قسم الصناعات التحويلية ينظم جولات ميدانية في محافظتي غزة والشمال لمتابعة التزامها بالمواصفات وإتمام إجراءات التراخيص.