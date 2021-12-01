الأزهر يدين اقتحام رئيس دولة الاحتلال للمسجد الإبراهيمي

دان الأزهر الشريف، اليوم الاربعاء، اقتحام رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية

وقال الأزهر في بيان له: إن "هذه الممارسات العدوانية الصارخة تعد انتهاكا واعتداء على مقدساتنا الإسلامية، ومحاولة لخلق واقع جديد في الأراضي الفلسطينية العربية المحتلة، ولا تزيد الشعب الفلسطيني إلا صمودا وقوة وتمسكا بحقوقه وأرضه ومقدساتنا الدينية".

وحذر الأزهر الشريف من خطورة مثل هذه الاعتداءات، مطالبا المجتمع الدولي وكل حكومات العالم بتحمل مسؤولياتهم واتخاذ موقف حازم وحقيقي لوقف هذه الانتهاكات والاستفزازات، وضمان عدم تكرارها واحترام مشاعر ما يقرب من ملياري مسلم حول العالم.

وكان رئيس الاحتلال يتسحاق هرتصوغ قد اقتحم باحات المسجد الابراهيمي في محافظة الخليل برفقة عدد من مسؤولين "إسرائيليين" وسط حماية من حكومة الاحتلال، فيما رفض الشعب الفلسطيني وفصائله ذلك الاقتحام، واعتبروه حربًا على المقدسات الإسلامية.