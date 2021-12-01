بالفيديو: تصرف غريب من مدرب المنتخب العراقي في كأس العرب

خطف المونتينيغري جيليكو بتروفيتش مدرب منتخب العراق لكرة القدم الأضواء في الجولة الأولى من كأس العرب لكرة القدم الثلاثاء في قطر، بتصرف غريب.

واقتحم المدرب أرضية الملعب ليمنع لاعبه أيمن حسين من إعادة تسديد ركلة جزاء أهدرها، قبل أن يعتذر منه في غرفة تبديل الملابس.

وفيما كان منتخب العراق متأخرا أمام سلطنة عمان بهدف صلاح اليحيائي من ركلة جزاء أيضا عند الدقيقة 78 ضمن المجموعة الأولى على استاد الجنوب، حصل "أسود الرافدين" على ركلة جزاء في الوقت القاتل.

وانبرى لها أيمن حسين في الدقيقة الـ6 من الوقت البدل عن ضائع لكنه أهدرها. وفيما كان يستعد لتنفيذها مجددا بعد طلب الحكم إعادتها كون الحارس العماني تحرك مبكرا على خط المرمى، اقتحم بتروفيتش الملعب في مشهد غريب، طالبا من الشاب حسن عبد الكريم تنفيذها.

مدرب العراق بتروفيتش ينفعل وينزل إلى ارضية الملعب لمنع اللاعب أيمن حسين من تسديدة ركلة الجزاء المعادة بعد إهداره ظربة الجزاء الاولى .#كأس_العرب #مونديال_العرب #كورونا #عُمان_العراق #أوميكرون pic.twitter.com/8ylwHTRg9V — ولد الملحة (@wildalmliha) November 30, 2021

ونجح عبد الكريم بالتسجيل مانحا نقطة التعادل لمنتخب العراق الذي كان يكمل المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 68 بعد طرد ياسر قاسم.

وفي غرفة تبديل الملابس بعد المباراة، ظهر بتروفيتش الذي حل قبل أيام بدلا من الهولندي ديك أدفوكات المستقيل من منصبه لسوء النتائج في تصفيات مونديال 2022، وهو يعتذر من حسين.

وقال بتروفيتش بالانجليزية وهو يقف إلى جانب مترجم لنقل حديثه بالعربية إلى اللاعبين: "ارتكبت خطأ كبيرا، اعتذرت أمام وسائل الإعلام من أيمن، أشعر بالأسف تجاه أيمن، من الصعب شرح مدى صعوبة الأمر لو أضاع ركلة الجزاء مرة ثانية".

ويخوض العراق مباراته المقبلة أمام البحرين التي خسرت افتتاحا أمام قطر المضيفة 0-1.