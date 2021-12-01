بالفيديو الجزائر تضرب السودان برباعية في كأس العرب

تمكن المنتخب الجزائري، من تجاوز عقبة شقيقه السوداني، بالفوز عليه بنتيجة 4-0، اليوم الأربعاء، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العرب.



رباعية المحاربين تناوب على تسجيلها كل من بغداد بونجاح (ق 11، و37)، وجمال بن العمري (ق 43)، وهلال العربي سوداني (ق 46).



ونجح المحاربون في فرض سيطرتهم منذ الوهلة الأولى، حيث تحكموا في إيقاع المباراة، وشنوا عدة غارات هجومية على مرمى الحارس أبو عشرين.



سيطرة المنتخب الجزائري في الشوط الأول، ترجمت عند الدقيقة 11، عبر مهاجم السد بغداد بونجاح، الذي تلقى تمريرة في العمق من زميله سوداني، قبل أن يراوغ الحارس السوداني، ويفتتح باب التهديف بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.



تسجيل هدف التقدم فتح شهية الجزائريين، الذين كانوا قريبين من إضافة الهدف الثاني عند الدقيقة 13، بعد خطأ فادح من الدفاع السوداني، الذي أهدى الكرة لهلال سوداني داخل مربع العمليات، غير أن تسديدة الأخير حولها الدفاع إلى الركنية.



واصل المحاربون حملاتهم الهجومية قصد إضافة أهداف أخرى، وهو ما كاد يتحقق عند الدقيقة 36، حيث حصل بونجاح على كرة من بن دبكة، ثم مرر لسعيود الذي توغل بسرعة، وسدد كرة قوية حولها الحارس السوداني بصعوبة إلى الركنية.



وعند الدقيقة 37، تولى بن عيادة تنفيذ ركنية على الجهة اليمنى، لتصل الكرة إلى براهيمي، وبدوره قدم تمريرة خلفية سحرية لبونجاح، الذي لم يتأخر في إضافة الثاني، بتسديدة أرضية مرت من بين يدي أبوعشرين، واستقرت بالشباك.



وقبل نهاية الشوط الأول، نفذ براهيمي ركنية على الجهة اليمنى، لتصل الكرة إلى بن دبكة الذي أخطأت رأسيته طريق المرمى، لكنها وجدت بن العمري في المتابعة، وبرأسية جميلة أضاف الهدف الثالث.



الشوط الثاني لم يختلف عن سابقه، حيث بدأه المحاربون بقوة، ونجحوا في إضافة هدف رابع، عبر سوداني الذي استغل خطأ من الحارس، وسدد كرة قوية على يمين أبو عشرين.



وانتظر المنتخب السوداني إلى غاية الدقيقة 69 ليشكل أول فرصة له في المباراة، حيث تعرض بدر الدين الشعيل للعرقلة داخل منطقة العمليات، قبل أن تتدخل تقنية الفار وتمنحه ركلة جزاء، فشل محمد عبد الرحمن في تسجيلها مع براعة الحارس رايس مبولحي.



وبهذه النتيجة، أصبح رصيد المحاربين 3 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة مؤقتا، أمام منتخب السودان الذي احتل المركز الأخير بلا نقاط.







