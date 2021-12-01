غزة: المصادقة على تخفيض رسوم عدد من منشآت ومهن تخصصية

صادقت لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة، اليوم الاربعاء، على منح نسبة خصم بقيمة (50%) من رسوم ترخیص عدد من والمهن والحرف في القطاع.

وقالت اللجنة في بيان:" ضمن السياسة الحكومية لتعزيز عمل القطاعات المهنية التخصصية، وبناء على قرار لجنة متابعة العمل الحكومي في جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء الموافق: 1 ديسمبر 2021م، تم المصادقة على منح نسبة خصم بقيمة (50%) من رسوم ترخیص منشآت الحرف والمهن التخصصیة التالية:

1. مکاتب التاکسیات.

2. مکاتب تأجیر السیارت.

3. محلات قطع الغیار.

4. الورش والکراجات.

وأضافت " تتولى وزارة النقل والمواصلات متابعة تنفيذ القرار، على أن یتم الاستفادة من نسبة الخصم حال توفيق الأوضاع الخاصة بالمنشأة خلال ثلاثة شهور من تاریخ إصدار القرار"

وفيما يلي نص البيان الذي وصل "فلسطين اليوم" نسخه عنه.

️ تصريح صحفي:

ضمن السياسة الحكومية لتعزيز عمل القطاعات المهنية التخصصية، وبناء على قرار لجنة متابعة العمل الحكومي في جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء الموافق: 1 ديسمبر 2021م، تم المصادقة على منح نسبة خصم بقيمة (50%) من رسوم ترخیص منشآت الحرف والمهن التخصصیة التالية:

1. مکاتب التاکسیات.

2. مکاتب تأجیر السیارت.

3. محلات قطع الغیار.

4. الورش والکراجات.

وتتولى وزارة النقل والمواصلات متابعة تنفيذ القرار، على أن یتم الاستفادة من نسبة الخصم حال توفيق الأوضاع الخاصة بالمنشأة خلال ثلاثة شهور من تاریخ إصدار القرار.

المكتب الإعلامي الحكومي

1 ديسمبر 2021م