مصر تغلق أكبر موانئها.. لهذا السبب!

أعلنت سلطات ميناء الإسكندرية، اليوم الأربعاء، إغلاق مينائي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية، بسبب سوء الأحوال الجوية والرياح.

وقال أحمد بريقع، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن إغلاق البوغازين جاء حرصا على عدم اصطدام البواخر والسفن ببعضها أو بأرصفة الميناء، لضمان سلامة الملاحة البحرية.

وأكد المتحدث الرسمي لميناء الإسكندرية، جاهزية مركز العمليات وإدارة الأزمة لتلقي أي بلاغات أو إشارات استغاثة من السفن.

ووجه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، برفع درجة الاستعداد بإدارات الميناء المختلفة وتوخي الحذر، وإتباع إرشادات الأمن والسلامة أثناء عمليات الشحن والتفريغ، حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات.

وأشار إلى ضرورة الاستمرار في متابعة الرصدات الجومائية بصفة دورية من حيث سرعة الرياح وارتفاع الأمواج والضغط الجوي واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الأفراد والممتلكات.

كانت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أعلنت رفع درجة الاستعداد القصوى وحالة الطوارئ، نظرًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار على مناطق متفرقة من المحافظة بكثافة متفاوتة الشدة من خفيفة إلى متوسطة.

وتسبب ارتفاع أمواج البحر إلى علو نحو 4.5 متر في تجاوز المياه المحملة بالرمال طريق كورنيش الإسكندرية، اليوم، بعدة مناطق، منها المكس والجمرك والمنتزه أول والمنتزه ثاني.