كورونا فلسطين : 3وفيات و358 إصابة جديدة بكورونا ..ارتفاع ملحوظ في الضفة

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الأربعاء، تسجيل 3 وفيات و358 إصابة جديدة بكورونا و261 حالة تعافٍ.

وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أن حالة وفاة واحدة سجلت في قطاع غزة، وحالة في الخليل، وأخرى في محافظة رام الله والبيرة.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "بيت لحم 47، الخليل 82، جنين 28، طوباس 6، رام الله والبيرة 40، ضواحي القدس 4، نابلس 15، أريحا والأغوار 2، طولكرم 4، سلفيت 0، قلقيلية 0، قطاع غزة 130".

وأضافت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.7% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات، وتوزعت حالات التعافي الجديدة، حسب التالي: "بيت لحم 40، الخليل 47، جنين 16، طوباس 3، رام الله والبيرة 22، ضواحي القدس 1، نابلس 5، أريحا والأغوار 2، طولكرم 5، سلفيت 0، قلقيلية 0، قطاع غزة 140".

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 50 مصابا بكورونا في العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 86 مصابا، بينهم 10 على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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