أفضل أدعية مُستجابة يوم الجمعة..!

أدعية مستجابة يوم الجمعة هو ما يبحث عنه المسلمون والمسلمات في كلّ يوم جمعة من أيّام الأسبوع عن أفضل الأدعية المستجابة التي يدعو بها المرء في هذا اليوم العظيم، فيوم الجمعة هو يوم عيدٍ للمسلمين، وفيه يتقرب المرء من الله -سبحانه وتعالى- ويكثر فيه من الدعاء لأنّ في يوم الجمعة ساعة يستجاب بها الدعاء كما أخبرت بذلك الشريعة الإسلامية.

فضائل يوم الجمعة

قبل كل شيء وقبل الخوض في ذكر ادعية مستجابة يوم الجمعة لا بدّ من الحديث عن فضائل يوم الجمعه، فقد جعل المولى -سبحانه وتعالى- لهذا اليوم خصائص وفضائل كثيرة ميّزه الله بها عن بقية الأيّام، ومنها:

صلاة الجمعـة: وهي من أفضل الصلوات، قال تعالى في سورة الجمعة: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ}.[2] وقد جاء في صحيح الأحاديث عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنّ رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- قال: “الصَّلَاةُ الخَمْسُ، وَالْجُمْعَةُ إلى الجُمْعَةِ، كَفَّارَةٌ لِما بيْنَهُنَّ، ما لَمْ تُغْشَ الكَبَائِرُ“.

صلاة الفجر في هذا اليوم من خير ما يصلي المسلم: كذلك ورد عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنه- أنّ رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- قال: “أفضلُ الصلواتِ عند اللهِ صلاةُ الصبحِ يومَ الجمعةِ في جماعةٍ“.

الموت فيه يقي فتنة القبر: روى عبد الله بن عمرو -رضي الله عنه- أنّ رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- قال: “ما مِن مسلمٍ يموتُ يومَ الجمعةِ أو ليلةَ الجمعةِ إلَّا وقاهُ اللَّهُ فِتنةَ القبرِ“.[5]

يوم الجمعة هو سيّد الأيام: كذلك روى أبو لبابة بن عبد المنذر -رضي لله عنه- أنّ رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- قال: “إنَّ يومَ الجمعةِ سيِّدُ الأيَّامِ ، وأعظمُها عندَ اللهِ ، وَهوَ أعظمُ عندَ اللهِ من يومِ الأضحى ويومِ الفطرِ ، فيهِ خمسُ خلالٍ : خلقَ اللَّهُ فيهِ آدمَ ، وأَهبطَ اللَّهُ فيهِ آدمَ إلى الأرضِ ، وفيهِ توفَّى اللَّهُ آدمَ ، وفيهِ ساعةٌ لاَ يسألُ اللَّهَ فيها العبدُ شيئًا إلاَّ أعطاهُ ، ما لم يسأل حرامًا ، وفيهِ تقومُ السَّاعةُ ، ما من ملَكٍ مقرَّبٍ ، ولاَ سماءٍ ، ولاَ أرضٍ ، ولاَ رياحٍ ، ولاَ جبالٍ ، ولاَ بحرٍ ، إلاَّ هنَّ يشفقنَ من يومِ الجمعة“.

خير الأيّام التي طلعت فيها الشمس: كذلك روى أبو هريرة -رضي الله عنه- أنّ رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- قال: “خَيْرُ يَومٍ طَلَعَتْ عليه الشَّمْسُ يَوْمُ الجُمُعَةِ، فيه خُلِقَ آدَمُ، وفيهِ أُدْخِلَ الجَنَّةَ، وفيهِ أُخْرِجَ مِنْها“.[7]

فيه ساعة استجابة: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنّ رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- قال: “فِي الجُمُعَةِ ساعَةٌ، لا يُوافِقُها عَبْدٌ مُسْلِمٌ قائِمٌ يُصَلِّي، فَسَأَلَ اللَّهَ خَيْرًا إلَّا أعْطاهُ وقالَ بيَدِهِ، ووَضَعَ أُنْمُلَتَهُ علَى بَطْنِ الوُسْطَى والخِنْصِرِ، قُلْنا: يُزَهِّدُها”.

ادعية مستجابة يوم الجمعة

في يوم الجمعة المبارك ساعة يستجاب بها الدعاء والله أعلم بها، لذا يقضي معظم المسلمون وقتهم في هذا اليوم بالدعاء لله سبحانه وتعالى، وفيما يأتي نضع بين أيديكم ادعية مستجابة يوم الجمعة بإذن الله تعالى:

اللهم إني أسألك العفو والعافية، والمغفرة لأصغر ذنوبي لأكبرها، اللهم بارك لي فيما أعطيتني وزدني من فضلك يا أكرم الأكرمين، نسألك يا ربنا بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تنظر إلينا في ساعتنا هذه فتنزل علينا رحمة من عندك وحنانا من لدنك تغننا بها عن رحمة وحنان من سواك.

اللهم إني أسألك أن ترزقني رزقًا حلالًا من حيث لا أحتسب، وأسألك يا كريم أن تكرمني الصحة والعافية، وبارك لي في ديني ودنياي، ربنا اجعلنا لك ذكارين ، لك شكارين ، إليك أواهين منيبين ، تقبل يا رب توبتنا ، واغسل حوبتنا ، وأجب دعواتنا ، وثبت حجتنا ، واسلل سخائم صدورنا ، وعافنا واعف عنا.

اللهم أسألك أن تبارك لي في أولادي وديني ومالي ووقتي وعمري اللهم وسع لي في داري يا رب العالمين، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ونعوذ بك اللهم أنت السميع العليم من الشيطان الرجيم ، من نفخه، ونفثه، وهمزه.

اللهم احفظ لي عائلتي ولا تريني بهم مكروه يؤذي قلبي، اللهم بارك لي فيهم يا أكرم الأكرمين يا رحمن يا رحيم، إلهنا لا تحرمنا من نبيك الشفاعة ، و اجعل التقوى لنا أربح بضاعة ، و لا تجعلنا فى شهرنا هذا من أهل التفريط و الإضاعة ، و امنا من خوفنا يوم تقوم الساعه برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم إني أسألك في هذه الليلة الفضيلة أن تحفظ لي أمي وأبي وتطل بأعمارهم، اللهم احفظ لي زوجي قرة عيني وأولادي وأحبتي وبارك لي فيهم يا رب العالمين.

دعاء يوم الجمعة الساعة الأخيرة

نواصل الدعاء في يوم الجمعة حتى نصل للساعة الأخيرة، لعلّها تكون هي الساعة التي يستجاب بها الدعاء، وبعد الخوض في ذكر ادعية مستجابة يوم الجمعة لا بدّ من تقديم دعاء يوم الجمعة الساعة الأخيرة فيما يأتي:

اللهم في الساعة الأخيرة من هذا اليوم المبارك، فرج همي وارزقني واغفر لي ذنبي وطهر لي قلبي وبارك لي وارحمني يا أرحم الراحمين.

اللهم إني أسألك في هذا اليوم الفضيل، أن تقبل مني توبتي وتغفر لي خطيئتي، وتعفو عني أنك قادر على كل شيء يا رب العالمين.

اللهم بارك لي في ديني ودنياي وأولادي وصحتي ورزقي وعائلتي وكل أحبتي يا أكرم الأكرمين.

الله إنّا نسألك أن تفتح لنا أبواب الرزق والصحة والعافية والعفو والمغفرة يا أرحم الراحمين، ونعوذ بك من تقلبات القلوب والأيام اعصمنا من المعاصي والآثام، اشغلنا بخير ما يرضيك عنا، احمنا من أذى الناس، اشغلنا بك عن همومنا اجعل الآخرة كل همنا.

اللهم في هذه الساعة من هذا اليوم المبارك، أجعل ألسنتنا عامرة بذكرك يا رحمن يا رحيم، واجعلني أنا وأحبتي من أهل جنتك، ربنا يا واسع الفضل والرحمة تول أمرنا وأحسن خلاصنا، كن لنا وليا ومعينا وظهيرا ونصيرا، انصرنا بما تنصر به أولياءك، استعملنا فيما تشغل به أحبابك، دلنا بهدايتك لما يرضيك عنا وخذ بنواصينا إليه حل بيننا وبين ما يغضبك واصرفه عنا يا رب العالمين.

دعاء يوم الجمعة مستجاب

المزيد من ادعية مستجابة يوم الجمعة نقدمها لكم فيما يأتي:

اللهم إني أسألك أن لا ترد لي سؤالي، اللهم بارك لي فيما أعطيتني وارزقني ما ينقصني وأنت أعلم مني به يا رب العالمين، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر.

اللهم احفظني واحفظ عائلتي من شر الحاقدين وعيون الحاسدين وارزقنا الجنة واجعلنا من أهلها، وحسبي الله ونعم الوكيل، ربنا يا وهاب نسألك بركات ما أنزلت من السماء وما أخرجت من الأرض، ربنا امنحنا و لا تمتحنا، أنزل رحمتك و بركتك و عافيتك علينا ولا تبتلنا، نعوذ بك من فراغ العين و القلب، نعوذ بك من حب الدنيا و التعلق بشيء منها أو الانشغال به عنك.

اللهم بارك لي يا رب بعائلتي وأحبتني واحفظني واحفظهم بعينك التي لا تنام إنك على كل شيء قدير يا خير الحافظين، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك، لا أحصي ثناءا عليك أنت كما أثنيت على نفسك.

اللهم إنك عفو كريم فاعفو عني وعن من أحب واغفر لنا ما فعلنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري.

اللهم إني أسألك الستر والسترة والعفو والعافية والصحة والسلامة من كل مكروه وأذى قد يصيبني ويصيب عائلتي ومن أحب يا رب العالمين.

أدعية قصيرة مستجابة عن يوم الجمعة

كذلك لا بدّ في يوم الجمعة من ذكر بعض الأدعية القصيرة المستجابة، وفيما يأتي أدعية قصيرة مستجابة عن يوم الجمعة:

اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا واحفظنا بعينك التي لا تنام يا خير الحافظين.

اللهم إني أسألك بقدرتك، العفو والمغفرة والخير والرزق، إنك على كل شيء قدير.

اللهم في يوم الجمعة أسألك أن تقربني منك وتثبت قلبي على الدين و الإيمان يا رب العالمين.

اللهم إني أسألك أن ترزق عائلتي الصحة والخير والسلامة من كل شر وضرر يا رب العالمين.

يارب في يوم الجمعة المبارك وكلتك أمري وأنت أعلم مني به يا رحمن يا رحيم.

اللهم في يوم الجمعة أسألك التوفيق في يوم هذا وفي أيامي المقبلة يا رب العالمين.

اللهم في يوم الجمعة الفضيل والمبارك أسألك أن تشفي كل مريض وترحم كل شخص يرقد تحت التراب اللهم أنر قبورهم واجعلهم من أهل الجنة.

اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى أن لا تأخذني إليك إلا وأنت راضٍ عني يا أرحم الراحمين.

دعاء مستجاب يوم الجمعة للرزق قصير

كما تمّ الخوض بالحديث عن أدعية قصيرة مستجابة، لا بدّ من الخوض بذكر دعاء مستجاب يوم الجمعة للرزق فيما يأتي:

اللهم إني أسألك في هذا اليوم الفضيل والمبارك أن ترزقني رزقًا حلالًا يا رب العالمين.

اللهم إني أسألك يا خالق السموات والأرض يا من لا يعجز عليه شيء أن ترزقني رزقًا لا ينقطع يا أكرم الأكرمين.

اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى أن ترزقني من حيث لا أحتسب يا رب العالمين.

يا رب رفعت يداي إليك لأدعوك أن ترزقني من حلالك وتغنيني بفضلك عمن سواك يا أكرم الأكرمين.

اللهم ارزقني رضاك وعفوك عني وغفرانك لذنبي ورحمتك لي يا أرحم الراحمين.

اللهم إني أسألك أن ترزقني راحة البال والسعادة في سنيني أنا وكل من أحب.

اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم.

اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر.

دعاء يوم الجمعة المبارك

لم يرد في سنّة الحبيب المصطفى -صلّى الله عليه وسلّم- أي دعاء مخصوص في يوم الجمعة، ولكن يسنّ للمسلم أن يدعو بما فتح الله عليه من الدعاء، وبعد تقديم ادعية مستجابة يوم الجمعة لا بدّ من تقديم دعاء يوم الجمعة المبارك فيما يأتي:

اللهم في هذا اليوم المبارك أسألك العفو والعافية لي ولعائلتي، اللهم بارك لي فيهم واحفظنا من كل مرض وشر وضرر يا خير الحافظين.

اللهم في يوم الجمعة المباركة أسألك أن ترزقني أنا ومن أحب حسن الخاتمة والرحمة يا أرحم الراحمين.

اللهم ارزقني أنا و من أحب السعادة وما تتمناه قلوبنا، وإنك على كل شيء قدير يا أكرم الأكرمين.

اللهم إني أسألك أن تجمعني بمن أحب في جنتك يا رب اجعلنا أنا وعائلتي من أهل الفردوس الأعلى إنك على كل شيء قدير.

اللهم بارك لي فيما أعطتني وبارك لي في عائلتي ورزقي وأولادي اللهم احفظهم لي فأنت خير الحافظين يا رب العالمين.

اللهم لك الحمد والشكر فيما أكرمتني به من صحة ومال وعافية وأولاد وعائلة سليمة ومعافاة اللهم احفظهم لي بعينك التي لا تنام.

دعاء يوم الجمعة تويتر

كذلك يسعى المسلمون لنشر ادعية مستجابة يوم الجمعة على منصات التواصل الاجتماعي، وخاصّةً في موقع التويتر، وذلك لكسب ثواب من يقرأها ويؤمن عليها، وفيما يأتي دعاء يوم الجمعة تويتر:

اللهم اجعل يوم الجمعة يومًا يشرق علينا تفاؤلًا وصبرًا وفرج لكل همًا يا أرحم الراحمين.

اللهم بث في قلبي وقلب عائلتي وقلب كل من أحب، السكينة والطمأنينة والفرح لقلوبهم والبسمة لا تفارق وجوههم يا رب العالمين.

اللهم ارزقنا أيامًا كما نحب، وبدل حالنا إلى ما هو أفضل وأجمل وهمًا لا يبقى في صدورنا وتحقيق لكل أماني قلوبنا.

اللهم أسألك الرحمة والمغفرة لكافة موتانا وشفاء وعافية لجميع مرضانا.

اللهم في يوم الجمعة المبارك أسألك أن تحبر خاطري وخاطر من أحب جبرًا يتعجب منه أهل السموات والأرض.

اللهم في يوم الجمعة المبارك، لا تدع في قلبنا حزنًا إلا وبدلته فرحًا، إنك قادر على كل شيء يا رب العالمين.

أدعية تقال يوم الجمعة لغفران الذنوب

كذلك لا بدّ من تقديم أدعية تقال يوم الجمعة لغفران الذنوب فيما يأتي:

يارب يا خالق السموات والأرض يا من لا يعجز عليه شيء، ارحمني وارحم ضعف حيلتي واغفر عني واقبل توبتي وحسن طاعتي يا رب العالمين، إلهي كيف أمتنع بالذنب من الدعاء ولا أراك تمتنع مع الذنب من العطاء؟ فإن غفرت فخير راحم أنت وإن عذبت فغير ظالم أنت.

اللهم إني أسألك أن ترزق أولادي وعائلتي ومن أحب الجنة والصحة والعافية والرزق، يارب اجعلهم من أهل الجنة ومن عبادك الصالحين، اللهم اسكنهم الفردوس الأعلى إنك على كل شيء قدير، إلهي وقف السائلون ببابك ، ولاذ الفقراء بجنابك ووقفت سفينة المساكين على ساحل كرمك، يرجون الجواز إلى ساحة رحمتك ونعمتك، إلهي إن كنت لاتكرم في هذا الشهر إلامن أخلص لك في صيامه فمن للمذنب المقصر إذا غرق في بحر ذنوبه وآثامه.

اللهم إني أسألك في هذه الليلة الفضيلة والمبارك، أن تغفر لي كل ما فعلت وتقبل مني توبتي، وتجعلني من أحب عبادك وأقربهم إليك إنك على كل شيء قدير، إلهي إن كنت لاترحم إلا الطائعين فمن للعاصين، وإن كنت لاتقبل إلا العاملين فمن للمقصرين، إلهي ربح الصائمون، وفاز القائمون، ونجا المخلصون، ونحن عبيدك المذنبون فارحمنا برحمتك وجد علينا بفضلك ومنتك واغفر لنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم أسألك بقدرتك أن تغفر لي ذنبي وما صنعت، وبارك لي فيما أعطيتني وأكرمني بثوب الصحة والعافية، إلهي ، كيف أفرح وقد عصيتك ، وكيف لا أفرح وقد عرفتك ، وكيف أدعوك وأنا خاطىء ، وكيف لا أدعوك وأنت كريم.

اللهم يا حي يا قيوم اغفر لي ولأحبني ما أذنبنا واعفوا عنا وبارك لنا فيما أعطيتنا وارزقنا حسن الخاتمة يا رب العالمين، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا أصلحته، ولا حاجة لنا من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضى ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين.

أدعية تقال يوم الجمعة للمهموم

وفيما يأتي أدعية تقال يوم الجمعة للمهموم:

اللهم إني استودعتك عائلتي وأحبتي اللهم لا تريني بهم بؤسًا قد يبكيني، واحفظهم عندك يا خير الحافظين يا رب العالمين، رب اجعل أيامنا كلها سعادة رب بدد الأحزان وأبرئ الأسقام وابسط الأرزاق وحسن الأخلاق وانشر الرحمات وامح السيئات تباركت يا رب البريات يا رب الأرض والسماوات.

اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى، اشفي كل مريض وفرج هم كل مهموم، وارزق كل محتاج يا أكرم الأكرمين.

اللهم في يوم الجمعة أسألك أن تجعل لنا نصيب من الرحمة والفرج والرزق والعفو والمغفرة والسعادة والهداية والستر والعفو والعافية يا أكرم الأكرمين.

اللهم ارزقني الفرح والسعادة وراحة البال وحسن الخاتمة والصحة والعافية، اللهم اجعلنا ممن توكل عليك فكفيته واستهداك فهديته واستغفرك فغفرت له واستنصرك فنصرته ودعاك فأجبته.

اللهم ارزقني الصبر والعوض عن كل من أحزنني وكسر قلبي يا أكرم الأكرمين، اللهم انقطع الرجاء إلا منك وأُغلقت الأبواب إلا بابك فلا تكلني إلى أحدٍ سواك في أمور ديني ودنياي طرفة عين ولا أقل من ذلك وانقلني من ذل المعصية إلى عز الطاعة ونَوِّر قلبي وقبري وأعذني من الشر كله واجمع لي الخير كله يا أكرم من سئل وأجود من أعطى.

أدعية مأثورة عن الرسول صلى الله عليه وسلم

لعلّ أفضل ما يدعو به المرء من ادعية مستجابة يوم الجمعة هي الأدعية المأثورة عن الرسول صلّى الله عليه وسلّم، ففيها الشمول والوضوح والكمال، ومن هذه الأدعية:

“اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد، أنت الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، والساعة حق، ومحمد حق، اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لى ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهى لا إله إلا أنت”.

“اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار، وفتنة القبر، وعذاب القبر، وشر فتنة الغنى، وشر فتنة الفقر، اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال، اللهم اغسل قلبي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم”.

“اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر”.

“اللهم إني أعوذ بك من العجز، والكسل، والجبن، والبخل، والهرم، وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها”.

“اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي”.

“اللهم إني أسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تغفر لي، وترحمني، وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون، وأسألك حبك، وحب من يحبك، وحب عمل يقربني إلى حبك”.

أدعية من القرآن الكريم يوم الجمعة

كذلك خير ما يدعو به المسلم من ادعية مستجابة يوم الجمعة ما ورد من أدعية القرآن الكريم على لسان الأنبياء والمرسلين والصالحين، وفيما يأتي نقدّم لكم أدعية من القرآن الكريم يوم الجمعة:

“رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ”.

“رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ”.

“رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ”.

“ربَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ”.

“رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ”.

“رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلاَّ تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ”.

“رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلاَةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ”.

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