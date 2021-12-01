الجهاد في بيت لحم تنظم حفلاً مهيباً احتفاءً بحرية المجاهدة أمل طقاطقة

احتفت حركة الجهاد الإسلامي، في حفل جماهيري مهيب بحرية المجاهدة أمل طقاطقة من سجون الاحتلال، وذلك في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم بالضفة المحتلة.

وشهد الحفل مشاركة فصائلية وشعبية كبيرة، بحضور جماهيري غفير من أبناء بلدة بيت فجار.

وهنأ القيادي الشيخ خضر عدنان باسم الحركة والمقاومة وباسم أسرى نفق الحرية وباسم الأمين العام القائد زياد النخالة الأسيرة أمل طقاطقة بالحرية.

وقال عدنان، إن المشاركة الحاشدة في الحفل الجماهيري ابتهاجاً بحرية الأخت أمل طقاطقة، استفتاءٌ على صوت المقاومة، وتوق شعبنا لتحرير أسرانا وأسيراتنا.

واعتبر أن بلدة بيت فجار، قدمت نموذجاً مشرفاً في المقاومة، مقدماً شكره للمحررة طقاطقة على ما قدمته من جهد وعطاء من أجل حقوق الأسرى والأسيرات وخاصة في معركة الإضراب عن الطعام.

من جهتها، شكرت الأسيرة طقاطقة كل من شارك في استقبالها، واصلة شكرها إلى الأمين العام للحركة القائد زياد النخالة.

وأكدت طقاطقة أن الأسيرات بحاجة إلى وقفة حقيقية للإفراج عنهن، مشددة على الالتزام بخط الجهاد والمقاومة وحرية فلسطين.

ووجهت المحررة طقاطقة رسالة من الأسيرات كافة، إلى الفصائل الفلسطينية بضرورة نبذ الخلافات ورص الصفوف والعمل على مواجهة الاحتلال وتحرير الأسرى.