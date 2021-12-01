الحكم بالإعدام رمياً بالرصاص على مغتصب الفتاة القاصر من رفح  

حكمت المحكمة العسكرية الدائمة بهيئة القضاء العسكري في قطاع غزة، يوم الأربعاء، على المدان بجريمة الاعتداء على الطفلة (س، س) برفح في نوفمبر الماضي، بالإعدام رمياً بالرصاص.

الحادثة ثارت ضجة كبيرة في المجتمع الغزي وسط مطالبات بالإعدام الفوري نظرة لبشاعة الجريمة .

وقالت المحكمة إنه تم إدانة (سامر، س) عسكري من مواليد 1978م، بتهمتي اغتصاب قاصر خلافاً لمواد قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979م، وحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي خلافاً لمواد قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 7 لسنة 2013م.

وأوضحت المحكمة أن الحكم صدر حضورياً وبالإجماع وخاضع للاستئناف بحق المدان.

يذكر أن المحكمة العسكرية بدأت، في 24 نوفمبر الماضي، جلساتها للنظر في جريمة الاعتداء التي تعرضت لها الطفلة (س، س) 4 أعوام من مدينة رفح بتاريخ 8 نوفمبر 2021.

الناطق باسم الشرطة في غزة، أيمن البطنيجي، قال في تصريحات سابقة ان الشرطة تابعت "الجريمة النكراء" التي وقعت في مدينة رفح قبل عدة أيام، باعتداء شاب على طفلة تبلغ من العمر خمسة أعوام من نفس العائلة، وقد فتحت الشرطة تحقيقاً فورياً في الحادثة، وتم إلقاء القبض على الجاني، وتعمل الشرطة على استكمال الإجراءات القانونية في القضية.

وأصدرت عائلة غنام بياناً للرأي العام، أعلنت فيه براءتها التامة من المدعو "س.غ"، مؤكدة أنه لا يشرّف العائلة أن يكون من أبنائها شخص لا يحترم ولا يقدس الأخلاق الإسلامية، مطالبة بسرعة القصاص منه، كي يكون عبرة لغيره.