المعتقل علي بطاط يسرد تفاصيل اعتقاله الوحشية والتنكيل به

روى المعتقل علي بطاط لمحامية الهيئة عقب زيارتها له بمركز توقيف "عتصيون"، تفاصيل اعتقاله الوحشية والمعاملة المهينة التي تعرض لها، موضحاً بأنه جرى اعتقاله بعدما داهمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال والقوات الخاصة ووحدة اليمام منزله.

وتابع الشاب بطاط إفادته مشيراً بأن أعداد كبيرة من جنود الاحتلال اقتحمت البيت وبدأت بإلقاء القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع، ومن ثم تعمد الجنود ترك كلب بوليسي يُهاجم الأسير وينهش كتفه الأيسر مما أحدث جرحاً عميقاً بذراعه ولم يكتفوا بذلك فقط بل انهالوا عليه أيضاً بالضرب المبرح على مختلف أنحاء جسده.

وفيما بعد اقتادوه إلى " معسكر الفريديس" حيث احتجز هناك لساعات طويلة دون تقديم أي علاج له ومن ثم نُقل إلى مستشفى "شعاري تسيدك" لمعالجة ذراعه المصابة وأُعيد إلى "عتصيون" بعدها حيث ما زال يقبع هناك.

يذكر بأن الأسير علي بطاط (34 عاماً) من مدينة بيت لحم اعتقل بتاريخ 29/11/2021، ويبلغ عدد الأسرى المحتجزين حاليا داخل "عتصيون" 11 أسيراً.