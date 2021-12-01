أول دولة عربية.. أوميكرون يصل إلى السعودية

أعلنت السعودية الاربعاء، رصد أول حالة إصابة بمتحور كورونا الجديد اوميكرون في المملكة، لمواطن قادم من دولة في شمال إفريقيا، لتصبح بذلك اول دولة عربية يدخلها المتحور الجديد الذي ظهر اول مرة في جنوب افريقيا.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الصحة السعودية إنه تم إجراء التقصي الوبائي وعزل المصاب والمخالطين له واستكمال الإجراءات الصحية المعتمدة.

وشدد على ضرورة الإسراع لاستكمال تلقي جرعات اللقاح، والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات المعتمدة، وكذلك أهمية التزام القادمين من السفر بالتعليمات المتعلقة بالحجر والفحص المخبري لسلامتهم وسلامة الجميع.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن تعليق الرحلات الجوية القادمة من دول مالاوي، زامبيا، مدغشقر، أنغولا، سيشل، موريشيوس، جزر القمر والمغادرة إليها، لأسباب تتعلق بتفشي جائحة فيروس كورونا.

وحتى الثلاثاء، سجلت السعودية 549 ألفا و752 إصابة بكورونا، بينها 8 آلاف و836 وفاة، فضلا عن 538 ألفا و913 حالة تعاف.

وأصبح اوميكرون حديث العالم بعدما بدأت السلالة الجديدة التي اكتشفت في جنوب افريقيا بالانتشار بشكل متسارع في دول عدة كالنار في الهشيم، حيث بلغ عدد الدول التي ابلغت عن اصابات بمتحور اوميكرون 18 دولة.

والدول التي وصلها اوميكرون الى الان هي: السعودية، أستراليا، النمسا، بلجيكا، بوتسوانا، كندا، الجمهورية التشيكية، الدنمارك، ألمانيا، هونج كونج، إسرائيل، إيطاليا، هولندا، البرتغال، جنوب أفريقيا، إسبانيا، السويد والمملكة المتحدة,

ومع هذا الانتشار المتسارع، عادت الأسئلة بشأن تأثير المتحور الجديد على الأشخاص المطعمين وغيرهم ومدى خطورته.

وأوضح أوجور شاهين، الشريك المؤسس لشركة BioNTech SE شريكة Pfizer في إنتاج اللقاح المضاد لفيروس كورونا، أن المتحور الجديد قد يتجنب الأجسام المضادة الناتجة عن تفاعل اللقاحات، مشيراً إلى أنه من المرجح أن يظل الفيروس عرضة للخلايا المناعية التي تدمره بمجرد دخوله الجسم.

كذلك، طمأن شاهين كل الأشخاص المطعمين بألا يفزعوا، وأن يسارعوا بأخذ الجرعة المعززة الثالثة من اللقاح، وفق صحيفة "وول ستريت جورنال".

وقال إنه يفترض أن الأشخاص المحصنين سيكون لديهم مستوى عالٍ من الحماية ضد المرض الشديد حتى لو أصيبوا بالمتحور الجديد.

الى ذلك،ـ فقد حذّرت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء من أن حظر السفر لن يوقف انتشار المتحوّر اوميكرون.

ونصحت المنظمة الأشخاص المعرضين لخطر المرض الشديد أو الموت إذا ما التقطوا العدوى، بمن في ذلك من هم فوق 60 عاما، بعدم السفر إلى مناطق تشهد انتقالا مجتمعيا للفيروس.

وقالت المنظمة في تحديث لتوجيهاتها المتعلقة بالسفر في ظل "أوميكرون"، إن "الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم بالكامل، أو لا دليل لديهم على أنه سبق لهم وأن أصيبوا بعدوى (سارس-كوف-2)، والذين يواجهون خطرا مرتفعا بالإصابة بمرض شديد والموت، بما في ذلك أولئك الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما وما فوق وأولئك الذين يعانون من أمراض مصاحبة تزيد من خطر الإصابة الشديدة بكوفيد-19 (مثل أمراض القلب والسرطان والسكري)، ينبغي نصحهم بتأجيل سفرهم إلى مناطق تشهد انتقالا مجتمعيا للفيروس".

وأضافت أن مثل هذه القرارات "يمكن أن تؤثّر سلبا على الجهود الصحية العالمية أثناء الجائحة عن طريق تثبيط البلدان عن الإبلاغ وتبادل البيانات الوبائية".

ودعت المنظمة جميع المسافرين إلى توخي اليقظة والتطعيم واتباع قواعد الصحة العامة بغضّ النظر عما إذا كانوا قد تلقحوا أم لا، ولا سيما باستخدام الأقنعة الواقية والالتزام بتدابير التباعد الجسدي، وتجنب الأماكن المزدحمة والسيئة التهوية.