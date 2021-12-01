جمع الكلاب الضالة في النصيرات

أعلن مدير الصحة والبيئة في بلدية النصيرات م. علي الهباش اليوم الاربعاء 1/12/2021 ، ان بلدية النصيرات بدأت الليلة الماضية بحملة جديدة لجمع الكلاب الضالة في مراكز إيواء خاصة بالبلدية ثم تحويلها لمراكز أكبر تابعة لجمعية سلالة.

وقال الهباش خلال تصريحات لصوت الاقصى انه تم تجهيز عدة أقفاص ووسيلة نقل، وكذلك جهزنا مراكز الإيواء المؤقتة بكل ما يلزم من طعام وشراب وغيرها.

وبين الهباش ان الكلاب الضالة المنتشرة في الشوارع تسبب حالة من الفزع للنساء وللأطفال خاصة فترة الخروج للمدارس في الصباح الباكر، مشيراً الى انه ولوحظ في الآونة الأخيرة ازديادا في أعداد الكلاب الضالة في النصيرات وباقي أنحاء قطاع غزة.