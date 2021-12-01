8 أسرى داخل سجون الاحتلال يدخلون أعوام جديدة

يدخل اليوم الاربعاء 1/12/2021 ، " 8 " اسرى داخل سجون أعوام جديدة .

وعن الاسرى الذين دخلوا اعوام جديدة هم :

-الأسير عماد نعيم صالح الشريف (43 عاماً)، من سكان رام الله، يدخل عامه التاسع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 01/12/2003م، وهو محكوم بالسجن 27 عاماً

- الأسيران الشقيقان خالد وزاهي عودة محمد أبو جودة، من سكان بئر السبع في الداخل المحتل، يدخلان عامهما الخامس على التولي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقالهم بتاريخ 01/12/2017م، وهما محكومان بالسجن المؤبد

- الأسير منير شحدة محمد أبو ربيع (42 عاماً)، من سكان محافظة غزة، يدخل عامه التاسع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 01/12/2003م، وهو محكوم بالسجن 22 عاماً

-الأسير سائد عبد الله إبراهيم جبجي (42 عاماً)، من سكان محافظة نابلس، يدخل عامه 20 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 01/12/2002م، وهو محكوم بالسجن 22 عاما

-الأسير أحمد سلمي جابر سلامة (38 عاماً)، من سكان محافظة قلقيلية، يدخل عامه التاسع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 01/12/2003م، وهو محكوم بالسجن 23 عاماً

- الأسير عماد عبد الخالق محمود أبو رموز (44 عامًا)، من سكان محافظة الخليل، يدخل عامه الثامن عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 01/12/2004م، وهو محكوم بالسجن 25 عامًا

- الأسير حسن فالح أحمد بزور (39 عامًا)، من سكان محافظة جنين، يدخل عامه 20 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 01/12/2002م، وهو محكوم بالسجن 27 عامًا