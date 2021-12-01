مصر تُرحل القادمين الأجانب المصابين بفيروس كورونا فورا

أكد المتحدث باسم الحكومة المصرية، السفير نادر سعد، أن بلاده اتخذت الإجراءات اللازمة في مواجهة متحور فيروس كورونا "أوميكرون"، نافيا حاجة مصر لمزيد من الإجراءات.

وخلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر"، أشار نادر سعد إلى أن "مصر كانت من الدول السباقة في منع السفر للدولة الوحيدة التي ظهر فيها متحور "أوميكرون"، وهي جنوب إفريقيا، وفي تطبيق الإجراءات الاحترازية على كل القادمين من دول الجنوب الإفريقي وعددها 11 دولة"، موضحا أنه "يجري تطبيق إجراءات إضافية عليهم، وأنهم لا يصلون إلى مصر بشكل مباشر، ولكن عن طريق دول أخرى".

وعن الإجراءات المتخذة، أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري أنه "من يثبت إيجابية إصابته بفيروس كورونا، ويكون غير حامل للجنسية المصرية، يتم ترحيله على الفور، فيما يتم نقل المصريين المصابين لمستشفيات العزل ومستشفيات الحميات ويتلقون الرعاية اللازمة لحين شفائهم".

وأكد قائلا: "هذه الإجراءات كنا على قدم وساق فيها مع دول العالم، ومصر اتخذت الإجراءات اللازمة في نفس اليوم الذي اتخذت فيه دول العالم هذه القرارات".