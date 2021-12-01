ثابت : مكافآت من شركة الكهرباء بغزة للملتزمين بداية العام القادم

أعلن مدير العلاقات العامة في شركة توزيع الكهرباء محمد ثابت اليوم الاربعاء 1/12/2021 ، ان الشركة بصدد توزيع مكافآت مع بداية عام 2022 لأصحاب الاشتراكات الملتزمين بالدفع خلال عام 2021 ، وفقا لإعلان سابق للشركة، مشيراً الى ان هناك برنامج محوسب يتابع إلتزام المشتركين ويمكنه تحويلها للاستفادة منها في معاملات أخرى في الشركة.

وبين ثابت خلال تصريحات لصوت الأقصى ان الديون المتراكمة على المشتركين هي ديون عامة ولا يجوز التصرف بها، موضحاً انه في حال تقدم أحد المواطنين لطلب اشتراك جديد وثبت أن عليه متراكمات فيجب عليه تسويتها قبل الحصول على الاشتراك الجديد.

وأشار ثابت انه يمكن تقسيط الرسوم المتراكمة، وإذا كان صاحب الاشتراك متوفي يتم توزيع المبلغ على أبنائه، معتبراً ان الحالات الإنسانية لها تعامل خاص، وهناك لجنة مختصة تتابع هذه الحالات وتتحرى عنها، وإذا ثبت ذلك يتم التعامل معه وفق شروط وضوابط خاصة بالشركة.