كورونا في غزة: حالة وفاة و130 إصابة جديدة خلال 24 ساعة

سجلت وزارة الصحة في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، حالة وفاة واحدة و(130) إصابة جديدة بعد اجراء 1005فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

كما سجلت الوزارة، تعافي 20 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وبلغ اجمالي تراكمي للمصابين 187364 اصابة، و اجمالي الحالات النشطة 1422 حالة ، واجمالي المتعافين 184294 حالة، واجمالي الوفيات 1648 وفاة.

فيما بلغ اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 56 حالة، و اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 33 حالة.

وبشأن التطعيمات، بلغ اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1606760 جرعة، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 509435 شخص.

