مضرب لليوم الـ"107"..جلسة محاكمة للأسير "هشام أبو هواش" ضد تثبيت الاعتقال

من المقرر ان تعقد ما تسمى بمحكمة الاحتلال اليوم الاربعاء 1/12/2021 جلسة محكمة ، للنّظر في الاستئناف المقدّم ضدّ قرار تثبيت الاعتقال الإداري للمعتقل هشام أبو هواش، والمضرب عن الطّعام لليوم (107) على التّوالي، رفضاً لاعتقاله الإداري.

وأوضح نادي الأسير أنّ الجلسة ستجري في محكمة الاستئنافات العسكرية التابعة للاحتلال في "عوفر"، لافتاً إلى أنّ المحكمة كانت قد أرجأت جلسة سابقة له قبل نحو أسبوع لتعذّر إحضاره إلى المحكمة بسبب وضعه الصّحي المتدهور إثر الأيّام الطّويلة للإضراب.

مضيفاً أنّ المحكمة كانت قد أصدرت قراراً يقضي بتخفيض أمر اعتقاله الإداري من ستّة شهور إلى أربعة شهور قابلة للتّجديد.

يشار إلى أنّ المعتقل هشام أبو هواش (39 عاماً)، من دورا/ الخليل، ويقبع حتّى اليوم في سجن "عيادة الرملة"، وقد وصل وضعه الصّحي إلى مرحلة الخطر الشّديد، ورغم ذلك؛ فإن إدارة سجون الاحتلال تواصل احتجازه في "الرملة".

وهو معتقل منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وصدر بحقّه منذ اعتقاله ثلاثة أوامر اعتقال إداري، واحد بينهم صدر خلال الإضراب ومدته (6) شهور، وجرى تخفيض المدّة لاحقاً إلى أربعة شهور، وهو أسير سابق أمضى ما مجموعه ثماني سنوات، ومتزوج وأب لخمسة أطفال.