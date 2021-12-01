د. الشخرة يؤكد ارتفاع الإصابات بكورونا في الأراضي الفلسطينية ويكشف السبب!

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور كمال الشخرة اليوم الأربعاء 1/12/2021 ، ان هناك ارتفاعاً بسيطاً في أعداد الإصابات بكورونا خلال هذه الأيام ، مرجحاً ان يكون السبب الأحوال الجوية ، والتنقل بين المحافظات والداخل المحتل من العمال.

ونفى الشخرة خلال تصريحات لصوت فلسطين وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم" ان يكون هناك أي اصابات للمتحور الجديد لكورونا "أوميكرون" ، وخاصة ان هناك متابعات حثيثة من المختبرات لمعرفة اذا ما كان هناك اصابات للمتحور الجديد .

واعتبر الشخرة ان ارتفاع الاصابات بكورونا يعود لمعرفتنا بتواجد من 600-700 ألف من عمال الداخل دون تلقيهم اللقاحات ، معبراً عن خشيته من القادمين من الداخل المحتل وخاصة بعد اكتشاف الاحتلال لعدد من الاصابات بالمتحور الجديد " "أوميكرون" واصابة طبيبين .

وبين ان نسبة المطعمين في الاراضي الفلسطينية بلغ 55% ، معرباً عن ان يصل عددهم لـ70% .

ودعا المواطنين في قطاع غزة والقدس والضفة المحتلة لتلقي اللقاح ، كونه الطرق الوحيد للحماية من المتحور الجديد وفقا لمنظمة الصحة العالمية، مطالباً المواطنين بأخد الجرعة الثالثة.

وأوضح ان المدة التي تفصل بين الجرعة الثانية والثالثة هي 6 شهور فقط ، موضحاً انه لا مانع من المواطنين من أخد جرعة جديدة من أي لقاح أخر غير اللقاح الاول ، حيث يأخذ في الجرعة الثانية "فايزر" والثالثة وموديرن .