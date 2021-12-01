تشهد أسعار الذهب في فلسطين اليوم الأربعاء 1/12/2021، انخفاضاً طفيفاً في سوق التعاملات الصباحية.

ونقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، سعر الذهب اليوم في فلسطين بالعملة الرسمية الشيكل وأيضا الدولار الأمريكي، وبجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 180.34 شيكل $57.24

سعر الذهب عيار 22 165.31 شيكل $52.47

اسعار الذهب عيار 21 157.80 شيكل $50.09

اسعار الذهب عيار 18 135.25 شيكل $42.93

سعر الذهب عيار 14 105.20 شيكل $33.39

سعر الذهب عيار 12 90.17 شيكل $28.62

اسعار أوقية الذهب 5,608 شيكل $1,780

اسعار جنيه الذهب 1,262 شيكل $400.72

اسعار كيلو الذهب 180,336 شيكل $57,244

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

30 نوفمبر 179.60 157.15 134.70 104.76 89.80

29 نوفمبر 181.75 159.03 136.31 106.02 90.87

28 نوفمبر 183.60 160.65 137.70 107.10 91.80

27 نوفمبر 183.53 160.59 137.65 107.06 91.76

26 نوفمبر 183.53 160.59 137.65 107.06 91.76

25 نوفمبر 181.88 159.15 136.41 106.10 90.94

24 نوفمبر 181.32 158.66 135.99 105.77 90.66

23 نوفمبر 180.60 158.03 135.45 105.35 90.30

22 نوفمبر 179.37 156.96 134.53 104.64 89.69

21 نوفمبر 183.86 160.88 137.90 107.25 91.93