جدول مباريات كأس العرب والدوريات الأوروبية

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:02 ص
01 ديسمبر 2021
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يبحث عشاق الكرة المستديرة عن جدول مباريات اليوم الثاني من منافسات بطولة كأس العرب لكرة القدم التي تقام في قطر حتى 18 ديسمبر الحالي.

وتشهد البطولة لقاء المنتخب الوطني الفلسطيني مع المغرب، والسعودية مع الأردن، ومصر مع لبنان، والجزائر مع السودان.

ويترقب عشاق الدوري الإنجليزي مباراة إيفرتون مع ليفربول، كما تبرز مباريات واتفورد مع تشيلسي، وأستون فيلا مع مانشستر سيتي في الجولة 14 من البطولة.

وفي الدوري الإسباني "الليجا" يتقابل ريال مدريد مع أتلتيك بيلباو في مباراة مؤجلة من الأسبوع التاسع للمسابقة، ويشهد الدوري الإيطالي في أسبوعه 15 مباراة جنوى مع ميلان، وانتر ميلان مع سبيزيا، وساسولو مع نابولي.

وتقام جميع مباريات الجولة 16 من الدوري الفرنسي الأربعاء، وفي أبرزها يتقابل باريس سان جيرمان مع نيس، ومارسيليا مع نانت.

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#الدوري الأوروبي #كأس العرب

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