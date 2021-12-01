طقس فلسطين اليوم: منخفض جوي مصحوب بالأمطار

قالت دائرة الأرصاد الجوية، أن طقس فلسطين اليوم الأربعاء 1/12/2021، يتأثر بمنخفض جوي لذا يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا نسبيا الى بارد و يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا ،الرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق ، الرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وغداً الخميس، 2021-12-02، يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبيا إلى بارد ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة وتبقى فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لسقوط زخات متفرقة من الامطار فوق بعض المناطق ،الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج

الجمعة

2021-12-03

يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا نسبيا إلى بارد ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

السبت

2021-12-04

يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا نسبيا نهارا إلى بارد ليلا ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، الرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .