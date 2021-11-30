بالفيديو قطر تحقق فوزاً ثميناً على البحرين في كأس العرب FIFA قطر 2021

استهل المنتخب القطري مشاركته في بطولة كأس العرب FIFA قطر 2021™ بتحقيق الفوز على المنتخب البحريني بهدف دون رد الثلاثاء في إطار الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى من البطولة التي انطلقت اليوم وتستمر حتى الثامن عشر من كانون الأول/ديسمبر القادم.

وسجل عبد العزيز حاتم هدف الفوز للمنتخب القطري في الدقيقة 69 في المواجهة التي أقيمت على ملعب استاد البيت المونديالي وسبقها حفل افتتاح البطولة الكبرى.

وتصدر بذلك المنتخب القطري ترتيب منتخبات المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، فيما حلت العراق وعُمان في المركز الثاني برصيد نقطة واحدة عقب تعادلهما في افتتاح مباريات المجموعة (1-1).