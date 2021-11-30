استجابة لميسي.. فرانس فوتبول تفكر في تعويض ليفاندوفسكي

لا تستبعد مجلة فرانس فوتبول، إمكانية تكريم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، بتعويضه عن جائزة الكرة الذهبية التي حُرم منها عام 2020.



المجلة فجرت مفاجأة العام الماضي، بحجب الجائزة لأول مرة في تاريخها بسبب جائحة كورونا، مما حرم صاحب الـ 33 عامًا من التتويج بها بعدما فاز مع بايرن بالسداسية التاريخية.



من جانبه، قال باسكاس فيري رئيس تحرير المجلة، في تصريحات أبرزتها شبكة سكاي عن مدى إمكانية تعويض ليفاندوفسكي "أعتقد أنه لم يكن يتحتم علينا اتخاذ قرارات متسرعة".



وأضاف "يمكننا التفكير بشأن ذلك مع احترام تاريخ الكرة الذهبية، الذي يعتمد على التصويت".



وكان المهاجم البولندي على مقربة من نيل الجائزة هذا العام، لكنه تأخر في السباق بفارق 33 نقطة عن ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان.



وخلال كلمته عقب تتويجه بالجائزة، طالب ميسي، مسئولي المجلة بضرورة منح ليفاندوفسكي، كرة ذهبية تعويضية للتي حُرم منها العام الماضي، وهو ما نال إعجاب فيري، الذي قال "كلمات ميسي ذكية ولطيفة".



وفي ختام تصريحاته، أقر فيري باختياره مهاجم بايرن ميونخ في المرتبة الأولى في التصويت، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أحقية ميسي في التتويج.