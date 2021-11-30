القيادي حبيب يحمّل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسير هشام أبو هواش

حمّل القيادي في حركة الجهاد الإسلامى خضر حبيب، الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المرضى والأسير المضرب عن الطعام هشام أبو هوّاش.

جاء ذلك خلال وقفة نظمتها مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى والجبهة الديمقراطية على مفترق السرايا وسط مدينة غزة، اليوم الثلاثاء، دعمًا وإسنادًا للأسير المضرب عن الطعام هشام أبو هواش.

وشدد الشيخ حبيب على ضرورة استمرار الفعاليات والأنشطة الداعمة للأسرى في ظل تجاهل ما يسمى مصلحة السجون الصهيونية لمتطلبات وحقوق الأسرى البواسل التي كفلتها القوانين والشرائع الدولية.

كما طالب حبيب الكل الفلسطيني بالتوحد خلف قضية الأسرى والتحرك العاجل على كافة المستويات والعمل على إنقاذ الأسرى المرضى.

من جانبه أكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية عبد الحميد حمد أن ما تسمى مصلحة السجون الصهيونية تتجاهل وتغض الطرف عن حياة الأسير هشام أبو هواش المضرب عن الطعام في سجون الاحتلال الصهيوني لليوم ال 106 في ظل رفضها وإصرارها بقائه فى الاعتقال الادارى.

ودعا حمد المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الانسان للوقوف عند مسؤولياتها وفضح جرائم الاحتلال بحق الأسرى خصوصًا ملفي الاهمال الطبي والاعتقال الإداري وعدم توفير حياة كريمة داخل السجون، مطالبًا بتدويل قضية الأسرى وتقديمها لمحكمة الجنايات الدولية لمحاسبة مجرمي الاحتلال.





