الشرطة تقرر إغلاق بحر غزة ومنع دخول الصيادين

قررت الشرطة البحرية بغزة، مساء اليوم الثلاثاء، إغلاق بحر غزة ومنع دخول الصيادين وقوارب الصيد غدٍ الأربعاء.

وبينت الشرطة في تصريح لها، أن قرار الاغلاق جاء بسبب ارتفاع الأمواج وبدء المنخفض الجوي الذي يبداً تاثيره في الساعات الأولى ليوم غداً الأربعاء.

ومن المتوقع أن يصل البلاد منخفض جوي سريع يؤثر، تكون الأجواء فيه باردة وتتخللها هبّات رياح نشطة والأمطار تصبح أكثر شمولية خلال نهار الأربعاء، وتشمل معظم المناطق الفلسطينية.

وفيما يلي نص التصريح الذي وصل "فلسطين اليوم" نسخه عنه:

تنويه الشرطة البحرية بغزة :

الأخوة الصيادين / حسب تعليمات القيادة يتم إغلاق البحر ومنع دخول الصيادين وقوارب الصيد الى البحر وذلك بسبب ارتفاع الأمواج وبدء المنخفض الجوي وذلك حتى صدور تعليمات بالخصوص.