"الجهاد" تهنىء المجاهدة أمل طقاطقة بمناسبة الإفراج عنها من سجون الاحتلال

هنأت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الأخت المجاهدة المحررة أمل طقاطقة من بلدة بيت فجار قضاء بيت لحم ، بمناسبة الإفراج عنها من سجون الاحتلال الصهيوني.

وقالت حركة الجهاد في بيان صحفي اليوم الثلاثاء: "نحتفل في هذا اليوم بحرية المجاهدة الحرة أمل طقاطقة التي أمضت سنوات طويلة من حياتها في سبيل الله ودفاعاً عن الأرض والمقدسات، مقدمة الواجب على الإمكان.

واعتقلت طقاطقة بتاريخ 21 ديسمبر 2014م، بعد أن أطلق عليها الاحتلال النار بالقرب من مستوطنة "غوش عتصيون" الاحتلالية وأصيبت بست رصاصات غادرة.

ووجهت حركة الجهاد التحية لأسيرات الماجدات داخل سجون الاحتلال الصهيوني كافةً، واللاتي يسطرنّ أروع آيات التحدي والصمود والفداء، مشيرة إلى أن الأسيرات اللواتي قدمنّ أرواحهنّ وأعمارهنّ دفاعاً عن فلسطين والمقدسات يستحقنّ منا جميعاً كل الاحترام والتقدير.

وأكدت الحركة التزامها بواجبها الديني والوطني في العمل على حرية أسرانا وأسيراتنا، مشددة على أنها لن تدخر جهداً في سبيل تحقيق ذلك الهدف السامي وفاء لتضحياتهم.