يشهد سعر الذهب في فلسطين اليوم الثلاثاء 30/11/2021، ارتفاعاً طفيفاً في سوق التعاملات الصباحية.

ونقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، سعر الذهب في فلسطين اليوم الثلاثاء بالعملة الرسمية الشيكل وأيضا الدولار الأمريكي. يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

أسعار الذهب اليوم في فلسطين

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 181.70 شيكل $57.53

سعر الذهب عيار 22 166.56 شيكل $52.74

اسعار الذهب عيار 21 158.99 شيكل $50.34

اسعار الذهب عيار 18 136.27 شيكل $43.15

سعر الذهب عيار 14 105.99 شيكل $33.56

سعر الذهب عيار 12 90.85 شيكل $28.77

اسعار أوقية الذهب 5,651 شيكل $1,789

اسعار جنيه الذهب 1,272 شيكل $402.75

اسعار كيلو الذهب 181,696 شيكل $57,534

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

29 نوفمبر 181.75 159.03 136.31 106.02 90.87

28 نوفمبر 183.60 160.65 137.70 107.10 91.80

27 نوفمبر 183.53 160.59 137.65 107.06 91.76

26 نوفمبر 183.53 160.59 137.65 107.06 91.76

25 نوفمبر 181.88 159.15 136.41 106.10 90.94

24 نوفمبر 181.32 158.66 135.99 105.77 90.66

23 نوفمبر 180.60 158.03 135.45 105.35 90.30

22 نوفمبر 179.37 156.96 134.53 104.64 89.69

21 نوفمبر 183.86 160.88 137.90 107.25 91.93

20 نوفمبر 183.79 160.82 137.84 107.21 91.89