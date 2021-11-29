نتائج قرعة كأس العالم للأندية، أسفرت قرعة كأس العالم للأندية لكرة القدم والتي سحبت اليوم الاثنين في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" في مدينة زيورخ السويسرية عن مواجهات قوية للفرق العربية الثلاثة المشاركة.

ويتواجد في بطولة كأس العالم للأندية بالإضافة لفريق الجزيرة الإماراتي المضيف الفرق الستة بطلة قاراتها، وهي: الأهلي (بطل دوري أبطال إفريقيا)، تشيلسي (بطل دوري أبطال أوروبا)، الهلال السعودي (بطل دوري أبطال آسيا)، مونتيري المكسيكي (بطل دوري أبطال الكونكاكاف)، أوكلاند سيتي النيوزيلندي (ممثل أوقيانوسيا) وبالميراس البرازيلي (بطل كوبا ليبرتادوريس).

نتائج قرعة كأس العالم للأندية:

- (الدور الأول) المباراة الأولى: الجزيرة ضد أوكلاند

- (الدور الثاني) المباراة الثانية: الأهلي ضد مونتيري

المباراة الثالثة: الهلال ضد الفائز من المباراة الأولى.

- (نصف النهائي) المباراة الرابعة: بالميراس ضد الفائز من المباراة الثانية.





قرعة كأس العالم للأندية

المباراة الخامسة: تشيلسي ضد الفائز من المباراة الثالثة.

- مباراة تحديد صاحب المركز الثالث: تجمع الفريقين الخاسرين من مواجهتي نصف النهائي (الرابعة والخامسة).

- المباراة النهائية ستجمع الفائزين من مواجهتي نصف النهائي (الرابعة والخامسة).

وأعلن "الفيفا"، في وقت سابق اليوم، أن البطولة ستقام في مدينة أبو ظبي الإماراتية خلال الفترة من 3 إلى 12 فبراير عام 2022.