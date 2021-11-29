"فرانس فوتبول" تعلن تقديم جائزتين جديدتين في حفل الكرة الذهبية

فاجأت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الجميع قبل ساعات معدودة على حفلها الخاص بجائزة الكرة الذهبية لعام 2021، والذي سيقام بمدينة باريس مساء اليوم الاثنين.



وأعلنت المجلة الفرنسية عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، عزمها على تقديم جائزتين جديدتين خلال حفل الكرة الذهبية في حفل الليلة على غير المعتاد.



ولم يسبق للمجلة الإعلان من قبل عن ذلك، لتنتظر ما قبل الحفل بساعات للإعلان عن الأمر دون تقديم أي تفاصيل بشأن الجائزتين.



ويشهد الحفل مجموعة من الجوائز، أبرزها أفضل لاعب في العالم، أفضل حارس مرمى وأفضل لاعب صاعد.



وبحسب التقارير، فإن المنافسة على الكرة الذهبية منحصرة هذا العام بين الثلاثي ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان)، روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ) وكريم بنزيما (ريال مدريد).



ويقام حفل اليوم على مسرح دو شاتليه، في العاصمة الفرنسية باريس، في العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.



وأُطلقت الجائزة عام 1956، ولم تتوقف في أي مرة سوى العام الماضي نظرًا لظروف جائحة كورونا، علمًا بأنه تم دمجها مع جائزة الفيفا في الفترة ما بين 2010 وحتى 2015.