الاحتلال يعتقل أسيرا محررا من نابلس وشابا من القدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، أسيرا محررا من نابلس وشابا آخر من القدس المحتلة.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر رياض محمد دعدي، خلال مروره على حاجز حوارة جنوب نابلس.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت القوات الشاب محمود دويك (27 عاماً)، من حي بطن الهوى ببلدة سلوان.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حملات اعتقالات واقتحامات بشكل متكرر، في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة.

وارتكب قوات الاحتلال (2124) انتهاكا خلال شهر أكتوبر الماضي، وفق تقرير فلسطين محلي.