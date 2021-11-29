تطبيق أذكار الصباح والمساء أحدث اصدار بدون انترنت 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، التطبيق الذي يبحث عنه الكثير من المسلمين للتقرب إلى الله عز وجل، كما يحتوي برنامج اذكار الصباح والمساء على دعاء سيد الاستغفار وعلى أدعية عامة. وسنرفق لكم أدناه رابط يحتوي على البرنامج كي تتمكن من قراءة الأذكار في الأوقات المستحبة صباحا ومساء.

تطبيق أذكار الصباح والمساء أحدث اصدار بدون انترنت 2022

فضل اذكار الصباح والمساء

وتعد اذكار الصباح والمساء مهمة جدا لكل مسلم، لما لها من فضل كبير على المسلم ، ولذلك يجب أن يحافظ عليها. وسنقدم لكم في موقع وكالة فلسطين اليوم تطبيق اذكار الصباح والمساء، والذي تم تصميمه للهاتف المحمول ليساعدك للحفاظ عليها.

تطبيق أذكار الصباح والمساء أحدث اصدار بدون انترنت 2022

و تستطيع وانت في اي مكان او في اي وقت ان تخرج تليفونك المحمول وتقرأه سواء في المواصلات او في العمل او في أي مكان.

تطبيق أذكار الصباح والمساء أحدث اصدار بدون انترنت 2022

رابط تحميل برنامج اذكار الصباح والمساء اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا