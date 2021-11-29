الرئيس عباس يصل قطر ويلتقي أميرها

وصل الرئيس محمود عباس، اليوم الاثنين، إلى العاصمة القطرية الدوحة، بدعوة من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

ويُشار إلى أن زيارة عباس هذه تأتي للمشاركة في افتتاح منافسات بطولة كأس العرب لكرة القدم يوم غد الثلاثاء.

وخلال الزيارة، سيلتقي الرئيس عباس أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وعدداً من رؤساء الوفود المشاركين في افتتاح البطولة؛ لبحث العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وآخر المستجدات على صعيد القضية الفلسطينية.

ويضم الوفد المرافق للرئيس عباس كلا من: أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح"، جبريل الرجوب، ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة ماجد فرج.

ويُشار إلى أنه تستضيف قطر هذه البطولة ما بين 30 من الشهر الجاري و18 كانون الاول المقبل، بمشاركة 16 منتخبا عربيا تتنافس في 32 مباراة للفوز بلقب أول نسخة من البطولة، تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).