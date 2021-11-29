مصادر: الحكومة بغزة تستلم الدفعة المالية المخصصة لرواتب موظفي غزة من المنحة القطرية

قالت مصادر دبلوماسية لمواقع محلية الاخبارية، اليوم الاثنين: إنه "تم تحويل الدفعة المالية المخصصة لرواتب موظفي غزة من المنحة القطرية".

وأضافت المصادر: أن "الإجراءات الفنية المتعلقة بإتمام الدفعة المالية بالتنسيق مع مصر وكافة الجهات ذات العلاقة تمت بالفعل بشأن رواتب موظفي حكومة غزة".

وأكدت أن "تم استلام الدفعة المالية من المنحة القطرية المخصصة لرواتب موظفي غزة".

وتوقعت المصادر، أن يطرأ تحسن على نسبة صرف رواتب موظفي قطاع غزة، بعد أن تم بالفعل تحوبل الدفعة الثانية من المنحة القطرية لرواتب موظفي القطاع.

وكان رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة أ. عصام الدعليس، قد قال في وقت سابق من اليوم الاثنين، إن "الحكومة بغزة ذاهبة لتعزيز الدفعة المالية للموظفين".

وأضاف الدعليس خلال كلمته في افتتاح مدرسة عبد الكريم العكلوك في دير البلح وسط قطاع غزة :"ذاهبون لتعزيز الدفعة المالية للموظفين، ونأمل أن نتمكن من ذلك خلال الشهر الحالي".

ويُشار إلى أن موظفي قطاع غزة الذين يتلقون رواتبهم من الحكومة بغزة، ينتظرون تحسينات على رواتبهم بعد الحديث عن قرب إدخال المنحة القطرية الخاصة بموظفي قطاع غزة.