الأسير نضال بلوط يعلّق إضرابه عن الطعام الذي استمر 32 يوماً

قالت عائلة الأسير نضال بلوط، اليوم الاثنين:"إن ابنها علّق إضرابه عن الطعام الذي استمر 32 يومًا، بعد تدخل من الحركة الأسيرة التي بدورها ستقوم بالحوار والتفاوض بشأن قضيته".

وخلال إضراب الأسير بلوط أخفى المحققون عن محاميه إضرابه عن الطعام، حيث كان المعتقل ممنوع من لقاء المحامي، وتم تحويله إلى الاعتقال الإداريّ.

جدير ذكره أن الأسير نضال بلوط (27 عامًا) من بني نعيم/ الخليل، يقبع في زنازين سجن "عوفر" حيث تعرض لتحقيقٍ قاسٍ وطويلٍ منذ تاريخ اعتقاله في الـ29 من أكتوبر 2021، وهو متزوج وأب لطفلين وتعرض للاعتقال سابقًا مرتين.

ومن جانبه يواصل الأسير هشام أبو هواش إضرابه عن الطعام رفضًا لاعتقاله الإداريّ، حيث وصل أبو هواش اليوم الـ(105) في الإضراب عن الطعام.

والأسير هشام أبو هواش (39 عامًا) من دورا/ الخليل، يقبع حتّى اليوم في سجن "عيادة الرملة" ويواجه أوضاعًا صحية خطيرة، ورغم وضعه الصحيّ الخطير إلا أنّ إدارة سجون الاحتلال تواصل احتجازه في "الرملة".

ومؤخرًا أرجأت محكمة الاستئنافات العسكرية التابعة للاحتلال في "عوفر"، جلسة المحكمة التي كانت مقررة للنظر في الاستئناف ضد قرار تثبيت أمر اعتقاله الإداريّ، ومدته أربعة شهور، حيث تعذر إحضاره للمحكمة بسبب وضعه الصحي الخطير.

ويُشار إلى أن الأسير أبو هواش معتقل منذ أكتوبر 2020، وصدر بحقّه منذ اعتقاله ثلاثة أوامر اعتقال إداريّ، واحد بينهم صدر خلال الإضراب ومدته (6) شهور حيث جرى تخفيض المدة من (6) شهور إلى (4) شهور (غير جوهري) أي قابلة لتمديد، وهو أسير سابق أمضى ما مجموعه (8) سنوات، ومتزوج وأب لخمسة أطفال.