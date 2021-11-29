بعد تأخير كبير.. جيش الاحتلال يقرر استبدال مروحية "يسعور" بمروحية "لوكهيد مارتن"

قالت إذاعة الجيش "الإسرائيلي": "بإنه وافقت ما تُعرف باسم "اللجنة الوزارية للتجهيزات والمشتريات الدفاعية" في جيش الاحتلال، أمس الأحد، وبعد تأخير كبير على شراء مروحية "لوكهيد مارتن" والمعروفة ب"سوبر يسعور CH-53K".

وأضافت الإذاعة العبرية :"سيتم شراء المروحيات بأموال المساعدات الأمريكية، لافتةً أنه في المرحلة الأولى سيتم شراء 12 مروحية قيمتها نحو ملياري دولار".

ويُشار إلى أن هذه المروحية الجديدة هي بدلاً من مروحيات "يسعور" القديمة، والتي قرر الاحتلال الاستغناء عنها بسبب اكتشاف العديد من العيوب فيها، بعد حادثتين لسقوط طائرتين من هذا النوع..

جدير ذكره أن مروحية "يسعور" شاركت في العديد من المهام الخاصة، التي قام فيها جيش الاحتلال سواء في جنوب لبنان أو في قطاع غزة، ومن أبرزها عملية إنقاذ القوة الخاصة التي اكتشفتها المقاومة شرق خانيونس في نوفمبر 2018.