بيت لحم: وقفة تضامن واسناد مع الأسرى المضربين عن الطعام

شارك العشرات من المواطنين وأهالي الأسرى، اليوم الاثنين، في وقفة تضامن واسناد مع الأسرى المضربين عن الطعام، رفضا لسياسة الاعتقال الإداري في سجون الاحتلال.

واحتشد المشاركون تلبية لدعوة هيئة شؤون الاسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني وجمعية الاسرى المحررين والقوى الوطنية، أمام مقر الصليب الأحمر الدولي، ورفعوا صورا للأسرى.

وقال محافظ بيت لحم كامل حميد: "وجودنا اليوم والمستمر أسبوعيا في هذه الوقفة التضامنية الاسنادية، دليل قاطع أن قضية الأسرى خط أحمر لا يمكن التجاوز عنها، وهذا تأكيد واضح لموقف القيادة الفلسطينية التي تولي قضيتهم الاهتمام والمتابعة".

وأضاف، أن على المجتمع الدولي والمؤسسات التي تعنى بحقوق الانسان أن يقفوا أمام مسؤولياتهم جراء الانتهاكات بحق أسرانا والتحرك لوقفها قبل فوات الأوان.

بدوره، أشار مدير عام نادي الأسير عبد الله الزغاري، إلى أن الأسرى يتعرضون يوميا إلى سلسلة من الانتهاكات ترقى لجرائم إنسانية، دون أي حساب.

وقال: "آن الأوان أن يخرج المجتمع الدولي عن صمته ويجعل ويقف أمام مسؤولياته تجاه حقوق شعبنا لنيل الحرية وإقامة دولته الفلسطينية"، مؤكدا أنهم سيواصلون فعاليات التضامن والاسناد حتى تحقيق أهداف اسرانا بالحرية.