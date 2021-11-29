الصحة: 3 وفيات و386 إصابة جديدة بـكورونا في فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 3 حالات وفاة، و386 إصابة جديدة بـ"كورونا"، و219 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأكدت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة في الضفة الغربية في رام الله، والخليل، ونابلس.

وأوضحت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طوباس 9، الخليل 104، بيت لحم 33، جنين 28، رام الله والبيرة 43، أريحا والأغوار 8، نابلس 16، طولكرم 4، ضواحي القدس 2، قلقيلية 1، قطاع غزة 138".

وبيّنت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طوباس 4، الخليل 4، بيت لحم 14، جنين 2، رام الله والبيرة 27، أريحا والأغوار 2، نابلس 14، طولكرم 4، ضواحي القدس 2، قلقيلية 2، قطاع غزة 144".

وأشارت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.4% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.6% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت الكيلة إلى وجود 42 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 79 مصابا، بينهم 8 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.