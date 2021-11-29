 مزاعم "إسرائيلية": إيران تحقق تقدما في تطوير مشروعها النووي

زعمت هيئة البث "الإسرائيلية" "مكان" اليوم الاثنين قائلةً :"إن إيران حققت تقدما ملحوظا في تطوير مشروعها النووي.

بدورها قالت مصادر "إسرائيلية": "أن احتمال عودة إيران إلى حيث كانت ضيئلة، بعد توقيع الاتفاق النووي قبل ست سنوات".

وأضافت المصادر: "في غضون أسابيع يمكن لإيران إنتاج كمية كافية من اليورانيوم المخصب المطلوب لتصنيع قنبلة نووية".

ومن جانبها شددت إيران على أنها لا تريد أن تصل المباحثات النووية إلى طريق مسدود"، معتقدةً أنها لا ترى طريقا للتفاوض مع الولايات المتحدة دون رفع العقوبات المفروضة عليها.