اللجنة الفنية لمنتخب فلسطين للمصارعة تتخذ جملة من القرارات للنهوض بواقع اللعبة

أكدت اللجنة الفنية لمنتخب فلسطين للمصارعة الرومانية، أن عدم المشاركة في بطولة إبراهيم مصطفى الدولية المقامة حالياً في شرم الشيخ من (26-30 نوفمبر)، لأسباب خارجة عن إرادة الاتحاد، زاد من إصرار الاتحاد ولاعبي المنتخب على المضي قدماً في الاستعداد والتدريب للبطولات العربية والدولية القادمة.

جاء ذلك خلال اجتماع ضم أعضاء اللجنة الفنية للمنتخب، برئاسة الكابتن سامي البطنيجي، وحضور الكابتن محمد النجار، والكابتن رامي جودة، والكابتن ربيع فورة، وبحضور الكابتن خليل حميد (البطل)، نائب رئيس الاتحاد الفلسطيني للمصارعة الرومانية.

وتدارس المجتمعون أوضاع منتخب فلسطين للمصارعة الرومانية، وأسباب فشل سفر بعثة المنتخب للمشاركة في بطولة شرم الشيخ، وآلية تدارك الخلل الذي حدث، وآلية تفعيل لعبة المصارعة الرومانية في أندية قطاع غزة كافة، وتوزيع المدربين المهرة على الأندية، والاستعداد لتنظيم بطولات محلية، واستئناف تدريب لاعبي المنتخب، ليكونوا على أتم الجهوزية لأي بطولة قادمة.

من جهته، أكد الكابتن البطنيجي، على حماسية لاعبي المنتخب وجهوزيتهم للاستمرار في اللعب رغم ما حدث في بطولة شرم الشيخ.

وقرر أعضاء اللجنة الفنية للمنتخب، استئناف تدريب للاعبي المنتخب مطلع الأسبوع القادم بواقع يومين أسبوعياً، في صالة نادي خدمات جباليا، وتفعيل المصارعة الرومانية في جميع النوادي، بهدف استقطاب أجيال جديدة للعبة تمثل فلسطين عربياً ودولياً. مؤكدين أنهم سيبذلون قصارى جهودهم من أجل توفير الدعم المالي واللوجستي للمنتخب في ظل الامكانات المالية الصعبة للاتحاد العام.

في ذات السياق، أثنى الكابتن حميد نائب رئيس اتحاد المصارعة الرومانية، على الحماس والدافعية وإصرار اللجنة الفنية للمنتخب واللاعبين على تحقيق الانجازات والبطولات في المحافل الدولية، رغم الظروف الصعبة التي يعيشها الاتحاد جراء عوامل عدة. مؤكداً وقوف الاتحاد خلف اللجنة الفنية للمنتخب في خطواتها القادمة من أجل النهوض بواقع المصارعة الرومانية في فلسطين، والعودة مرة أخرى للمشاركة في البطولات العربية والدولية، ورفع علم فلسطين عالياً خفاقاً كما حدث في العراق والأردن ومصر والجزائر وسوريا ولبنان.