اتحاد المقاولين يقرر تعليق الأعمال في المشاريع الجارية ليوم واحد

أعلن اتحاد المقاولين الفلسطينيين، اليوم الاثنين 29/11/2021، تعليق الأعمال في المشاريع الجارية ليوم واحد كإجراء تحذيري واحتجاجي على الإهمال والتغاضي عن المشكلة الكبيرة التي يواجها قطاع الانشاءات الحيوي.

وعزا الاتحاد قراره، جراء الخسائر الجديدة التي تهدد ما تبقى من شركات نتيجة انخفاض أسعار صرف العملات والارتفاع الجنوني لأسعار المواد مما ادى الى خسارة شركاتنا العاملة في المشاريع بما لا يقل عن 25-30%.

ودعا الاتحاد، جميع الأطراف لحماية قطاع المقاولات من الانهيار الحتمي، من خلال اتخاذ الحكومة الفلسطينية قرار وطني بامتياز والتدخل لمنع انهيار قطاع المقاولات، وإلزام الجهات المشغلة بنظام الشراء العام وعقد المقاولة الموحد.

كما دعا الاتحاد إلى فتح حوار جاد وسريع للوصول الى تفاهمات تسمح بالاستمرار في تنفيذ المشاريع دون ضرر لأي طرف.

وأكد على ضرورة اعتبار قطاع الانشاءات تحت وطأة القوة القاهرة واتخاذ ما يلزم وفق القانون وتجارب الحكومات والشركات في العالم واستبعاد آلية التعسف في الحق.

كما دعا لضرورة دعم وحماية شركات المقاولات باعتبارها المشغل الأكبر للعمال وبوابة الاعمار والتنمية.

واعتبر أن ذلك خسائر حقيقية وهائلة غير محتملة وغير متوقعة لا يستطيع المقاول تحملها .

وأكد، أن قطاع المقاولات هو ركيزة أساسية من ركائز منظومة القطاع الخاص التي تراجعت وتأثرت بشكل سلبي خلال سنوات متلاحقة من الحصار والحروب والانقسام السياسي البغيظ وتراكمت عليها المشاكل والهموم والخسائر.

ونوه الاتحاد إلى الأوضاع المأساوية تأتي جائحة كورونا التي اجتاحت العالم بتبعاتها ونتائجها التي أسفرت عن ارتفاع لا يطاق في أسعار المواد كي تلقي بظلال سوداء قاتمة إضافية على الوضع الاقتصادي المحلي القاتم

وقال الاتحاد :"إن أهم الأسباب التي أدت الى اضعاف شركاتنا وتقليص رأسمالها النقدي و قدرتها على الصمود هو استمرار احتجاز حقوق المقاولين بالارجاع الضريبي التي تبلغ عشرات الملايين من الدولارات."

وبين، أن تعليق الأعمال اليوم في المشاريع بقرار مشترك وموحد من مجلس إدارة اتحاد المقاولين في الضفة الغربية وقطاع غزة والتي يليها خطوات أخرى قيد التشاور من قبل مجلس ادارة اتحاد المقاولين المنعقد بشكل دائم لاتخاذ الخطوات النقابية المناسبة وفق تفاعل الاطراف الاخرى وبما يناسب تطور الاحداث .

وحذر من أن توقيف الاعمال بشكل شامل قد يصبح قريباً قراراً فردياً اجبارياً لا مناص عنه لكل شركة مقاولات سوف تعجز عن تحمل الخسائر الكبيرة المتوقعة في حال استمرت الأوضاع على ما هي عليه دون حلول أو وعود.

وأعلن مجلس إدارة اتحاد المقاولين أنه سيكون في حالة انعقاد دائم للوصول الى حل مناسب لحل هذه الأزمة.