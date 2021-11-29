اجتماع حاسم غداً.. أهم ما تم الاتفاق عليه ولم ينجح في فك إضراب "الاونروا"

أكد رئيس قطاع المعلمين في اتحاد الموظفين العرب "بالأونروا" د. محمود حمدان اليوم الاثنين 29/11/2021 ، انه بالرغم من توصلنا إلى اتفاق جزئي خلال اجتماع عقد في أماكن عمليات الوكالة الخمس تم الاتفاق على استمرار الإضراب اليوم.

وقال حمدان خلال تصريحات لإذاعة صوت القدس حول احتجاجات الموظفين لدى الأونروا " سيكون لنا لقاء غداً ، وفي حال لم تتحسن شروطنا ولم يكن هناك ضمانات من الدول المضيفة ستبقى الخطوات الاحتجاجية كما هي.

واعتبر ان الاتفاق الذي عُقد خلال اللقاء بين المفوض وبين بعض الوسطاء تم التوصل فيه إلى اتفاق جزئي يحتاج إلى الوضوح وإلى ضمانات من الدول المضيفة.

وأشار الى انه تم الاتفاق على تثبيت جزئي للموظفين بعقود المياومة، ونحتاج إلى مزيد من هذا التثبيت سيما وأن هناك 2000 موظف عقود ، بالإضافة الى العلاوة الخاصة بالموظفين المجمدة منذ شهور هناك موافقة بعودتها بشهر مارس ونحتاج تأكيدات.

وأوضح انه تم إلغاء القانون الذي يمنح المفوض العام فرضه على أي موظف بإعطائه إجازة اجبارية بدون مرتب.

وكان الاضراب الشامل ليوم واحد عمَ صباح اليوم الاثنين 29/11/2021، مؤسسات ومرافق وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" في المناطق الخمس، احتجاجًا على عدم تلبية إدارتها لمطالب العاملين.

وأغلقت المدارس والعيادات والمؤسسات والمرافق المختلفة التابعة للأونروا بغزة والضفة ومناطق عملها الأخرى خارج فلسطين أبوابها التزامًا بالإضراب المعلن بعد فشل التوصل لاتفاق مساء أمس حول القضايا الخلافية.