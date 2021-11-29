كورونا تُغلق شعبتين في مدرسة ببيت لحم وتحويل أخرى للتعليم الالكتروني

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:29 ص
29 نوفمبر 2021
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قررت مديرية التربية والتعليم في بيت لحم، اليوم الإثنين 29/11/2021، تحويل التعليم في إحدى مدارسها إلى الكتروني، واغلاق شعبتين صفيتين في مدرسة أخرى، بسبب فيروس "كورونا".

وأفادت تربية بيت لحم لمراسلنا، بأنه تقرر تحويل التعليم الوجاهي في مدرسة طاليتا قومي الثانوية في مدينة بيت جالا غرب بيت لحم إلى تعليم الكتروني لمدة 48 ساعة، بسبب إصابة خمسة معلمين بفيروس "كورونا"، كذلك اغلاق شعبتي الصف السادس والسابع في مدرسة الكاثوليك ببيت ساحور لمدة 24 ساعة، بعد إصابة ثمانية طلاب بـالفيروس.

وأوضحت أن هذا القرار يأتي لإفساح المجال أمام طواقم الطب الوقائي لحصر دائرة المخالطين وأخذ العينات والمسوحات، من أجل الحد من انتشار الفيروس.

#التعليم الالكتروني #كورونا

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