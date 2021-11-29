سعر الذهب اليوم في فلسطين

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:26 ص
29 نوفمبر 2021
سعر الذهب اليوم في فلسطين
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تشهد أسعار الذهب في فلسطين اليوم الاثنين 29/11/2021، انخفاضاً طفيفاً في سوق التعاملات الصباحية.

ونقدم لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، سعر الذهب اليوم في فلسطين، بالعملة الرسمية الشيكل والدولار الأمريكي، وبجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل  دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24      183.54 شيكل      $57.68

سعر الذهب عيار 22       168.24 شيكل      $52.87

اسعار الذهب عيار 21      160.60 شيكل      $50.47

اسعار الذهب عيار 18      137.65 شيكل      $43.26

سعر الذهب عيار 14       107.06 شيكل      $33.64

سعر الذهب عيار 12       91.77 شيكل $28.84

اسعار أوقية الذهب   5,708 شيكل $1,794

اسعار جنيه الذهب   1,285 شيكل $403.74

اسعار كيلو الذهب    183,537 شيكل    $57,675

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم   عيار 24     عيار 21     عيار 18     عيار 14     عيار 12

28 نوفمبر    183.60     160.65     137.70     107.10     91.80

27 نوفمبر    183.53     160.59     137.65     107.06     91.76

26 نوفمبر    183.53     160.59     137.65     107.06     91.76

25 نوفمبر    181.88     159.15     136.41     106.10     90.94

24 نوفمبر    181.32     158.66     135.99     105.77     90.66

23 نوفمبر    180.60     158.03     135.45     105.35     90.30

22 نوفمبر    179.37     156.96     134.53     104.64     89.69

21 نوفمبر    183.86     160.88     137.90     107.25     91.93

20 نوفمبر    183.79     160.82     137.84     107.21     91.89

19 نوفمبر    183.91     160.92     137.93     107.28     91.95

 

#سعر الذهب اليوم في فلسطين

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