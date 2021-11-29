تشهد أسعار الذهب في فلسطين اليوم الاثنين 29/11/2021، انخفاضاً طفيفاً في سوق التعاملات الصباحية.

ونقدم لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، سعر الذهب اليوم في فلسطين، بالعملة الرسمية الشيكل والدولار الأمريكي، وبجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في فلسطين.

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 183.54 شيكل $57.68

سعر الذهب عيار 22 168.24 شيكل $52.87

اسعار الذهب عيار 21 160.60 شيكل $50.47

اسعار الذهب عيار 18 137.65 شيكل $43.26

سعر الذهب عيار 14 107.06 شيكل $33.64

سعر الذهب عيار 12 91.77 شيكل $28.84

اسعار أوقية الذهب 5,708 شيكل $1,794

اسعار جنيه الذهب 1,285 شيكل $403.74

اسعار كيلو الذهب 183,537 شيكل $57,675

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

28 نوفمبر 183.60 160.65 137.70 107.10 91.80

27 نوفمبر 183.53 160.59 137.65 107.06 91.76

26 نوفمبر 183.53 160.59 137.65 107.06 91.76

25 نوفمبر 181.88 159.15 136.41 106.10 90.94

24 نوفمبر 181.32 158.66 135.99 105.77 90.66

23 نوفمبر 180.60 158.03 135.45 105.35 90.30

22 نوفمبر 179.37 156.96 134.53 104.64 89.69

21 نوفمبر 183.86 160.88 137.90 107.25 91.93

20 نوفمبر 183.79 160.82 137.84 107.21 91.89

19 نوفمبر 183.91 160.92 137.93 107.28 91.95